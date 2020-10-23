捷克卫生部长普莱穆拉议会指新冠病毒几乎可确定源自于中国实验室的泄漏 遭北京批驳

欧洲新型冠状病毒病疫情最近卷土重来，其中捷克确诊病例激增，成为欧洲疫情最严重国家之一。捷克卫生部长普莱穆拉（Roman Prymula）昨天22日就对议员表示，几乎可确定病毒源自于中国实验室的泄漏，此话一出让中国驻捷克使馆不满，怒批“使用‘几乎’的表述不严谨也不负责任，我们对此坚决反对。”

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据自由时报今天报道称，捷克卫生部长亲曝病毒源自中国实验室，中使馆超火大。该报道引述“据捷克媒体消息，10月22日捷克卫生部长普莱穆拉对捷克议会众议员表示，几乎可以确定新冠病毒源于中国实验室泄露，但非人为制造。中方对此有何评论？”中国驻捷克使馆今（23）日在官网刊文表示，若有关报导属实，中方对普莱穆拉部长这一言论十分不解。

该报道称，中国驻捷克使馆指出，作为卫生领域专家，普莱穆拉应该清楚武汉肺炎病毒溯源是一个复杂的科学问题，尚未有确定答案。就此下结论之前，需要拿出切实证据，“使用‘几乎’的表述不严谨也不负责任，我们对此坚决反对。”该报道说，中国驻捷克使馆宣称，自疫情发生以来，中国同世卫组织就新冠肺炎病毒溯源问题一直保持着密切沟通与合作，中国科学家也与国际同行进行着科学交流。中国是最先通告疫情的国家，但这并不意味着疫情就起源于中国。很多讯息和调查显示，全世界多国多点都发现了病毒的行踪，而且有不少早于中国发现的时间。

据中国驻捷克使馆说，世卫组织官员曾表示，病毒溯源是一个持续发展过程，可能涉及多国多地；“随着该进程的推进，要对病毒来源存在多种可能性持开放态度。美国国家过敏症和传染病研究所主任福奇也曾表示，现有证据显示新冠病毒不是来自中国实验室。”

据该报道，中国驻捷克使馆强调，中方始终认为，团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。中方将继续支持各国科学家开展病毒源头和传播途径的全球科学研究，也希望世界各国都积极配合这一努力。希望捷克日趋严重的疫情早日得到控制。