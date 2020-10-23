港媒指美国主流电讯商拟弃用中国货 找印度代工手机

随着中美科技战进入白热化，美国加紧重组供应链，从各方减少对中国依然。内媒引述消息指，美国多间主流电讯商正与印度公司接洽，希望能购入成本更低廉的无牌子手机，以数据计划捆绑形式在美国市场销售。而至目前为止，中国是美国电讯商最大无牌子手机的来源。

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据香港经济日报今天报道说，美国主流电讯商拟弃用中国货，找印度代工手机。消息说，印媒向当地公司了解，证实相关消息。印度是全球第2大智能手机市场。

据报道指，威瑞森电信（Verizon）、AT&T、Cricket Wireless等正与印度智能手机公司Micromax和Lava协商，其中Lava已向美国电讯商提出了业务方案，正等待对方答复。Lava联合创办人SN Rai称，如果该笔交易能够谈成，每年给他的智能手机公司带来的收入，可能高达2.72亿美元。

据业内人士指，美国电讯商现时多数向TCL、中兴等购买低成本设备，但由于政府对中国设备日益严格的审查，促使他们不得不考虑其他选择。印度是仅次于中国的全球第二大智能手机市场。如果赢得这些合约，对印度来说是真正的胜利。印度政府曾计划在2025年前把智能手机出口市场扩大至900亿美元。

香港经济日报说，根据电信行业研究机构Canalys此前的报吿显示，截至今年6月30日，在美国出货的有智能手机中，约有70%是中国制造的，占比按季提升10%。