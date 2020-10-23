香港300百万人护照可申请居英上路 中国谴责干涉内政并威胁不承认

针对英国确认持有海外公民身份的香港人申请签证的具体办法，中国外交部驻港公署发言人周五表示，英方为有关港人在英居留和入籍提供路径，公然违背自身承诺，粗暴干涉中国内政和香港事务；要求英方立即纠正错误，停止政治操弄，否则“必将搬起石头砸自己的脚。”

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据路透社今天报道说，中国外交部驻港公署要求英国立即停止借BNO护照问题粗暴干涉中国内政。英国昨天稍晚确认了有关香港将近300万人如何入籍英国的详细资料，并在声明中表示，没有人数限制。驻港公署网站新闻稿援引发言人指出，香港回归前，中英曾就BNO护照问题互换备忘录，英方在备忘录中明确承诺不给予持有BNO护照的香港中国公民在英居留权。借BNO护照问题干预香港事务、遏制中国发展的图谋只会以失败告终。

据发言人批评说，“英方对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。”

英国日前确认了有关香港将近300万人如何入籍英国的详细资料，并在声明中表示，没有人数限制，五年期签证的费用为每人250英镑(330美元)。英国政府在声明稿中表示，这项签证将向常住于香港的BNO持有者开放，并称它将提供一个可获得英国公民资格的明确路径，这项签证将自明年1月31日起开始受理申请。

中国实施港区国安法之后，英国向拥有英国国民(海外)(BNO)身份者及其受养人提供上述服务。

一项经济影响评估报告认为，2021-2025年期间最多将有100万上述身份持有人申请签证，仅第一年就将有多达50万人，不过预计实际人数会远低于这个数字。报告还暗示，这些人口流入将为英国经济带来的促进作用在24亿至29亿英镑之间。

据路透社说，英国提供这项措施后，作为回应，中国外交部表示将考虑不承认BNO作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。中国不承认这类护照是香港居民进入中国大陆的有效文件，而是要求他们使用中国发出的旅行许可。