高调纪念抗美援朝与抢购苹果手机热演二重奏

北京今天高调纪念“抗美援朝”、中共总书记习近平强硬批美的同时，苹果新机iPhone 12也在中国开卖，吸引狂热抢购，一早便销售一空，场外黄牛更开出人民币3000元的加价费。中国网络不时上演批美抵制美货的高调宣传。对民众疯抢美国苹果，爱国批评谴责问，说好的抵制呢？！

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据中央社今天报道称，中国官方高调纪念抗美援朝，民间热抢苹果新机。消息说，中共官方23日高调纪念“抗美援朝”、总书记习近平强硬批美同时，苹果新机iPhone 12同时在中国开卖，吸引狂热抢购。即使缺货，下午仍有大批民众前往北京三里屯的苹果旗舰店碰运气，并在外排队。

这种被讥为“嘴上说反美，身体很诚实”的现象，在中国民间引起分歧意见。一些爱国网友批评，中国人疯抢苹果新机，让美国人“永远看不起”；但也有网友认为，“爱国”和消费要分开来看，争买品质好的产品是市场规律，况且iPhone 12也是“中国造的”。

在美中关系陷入紧张、特别是华为遭到以美国为首的西方国家围堵下，iPhone 12在中国市场的反应不只受到业界及投资法人关注，更成为政治观察人士及媒体测探中国民间“反美”情绪，是否因为官方升高“抗美援朝”宣传而被充分撩起，还是存在“身体很诚实”的现象。

据该报道，iPhone 12于16日晚间在中国开放网络预购，就已吸引众多中国民众上线抢购，不但使销售情况只能以“秒杀”形容，苹果中国公司官网的预售网页更因此当机一整夜，直到第二天修复时，预售名额早已疯抢一空。至其他受理预购的大型电商，也是秒杀的景象。

在北京三里屯的苹果旗舰店，今早7时不到就已有大批民众前往排队等候入场。依苹果中国公司规定，8时先开放成功预购者前往取货，10时才开放其他人现场购买。然而，8时以前就冒着寒风排队的人群里，除了成功预购到iPhone 12，也有为数不少的熟面孔“手机黄牛”。

尽管苹果员工依惯例鼓掌欢迎排队民众入场，但据民众反映，由于iPhone 12的现货十分有限，三里屯店今天开卖首日的现货额度，不到半小时便全数清空，让先前抢到预购权而在今天早起排队的民众徒呼负负。而一早顺利取得现货者中，有不少人是黄牛。

中央社说，根据记者现场观察，即使到了下午，仍有许多民众抱着碰运气的心理，前往苹果三里屯旗舰店一探究竟。在早已没有现货下，民众仍然遵照店方指示排队入场，除了异口同声询口“什么时候有货”外，只能看着场内的展示品。至于黄牛，则伺机询问有意购买的民众，是否愿意加价购买。

iPhone 12在中国的售价依容量及型号不同各异。以128GB为例，mini版已达人民币5999元，普通版6799元，Pro版8499元，Pro Max版9299元。经记者询问，黄牛手中的128GB、256GB版需加价1200至1500元，512GB版则需加价3000元。对于iPhone 12的开卖与中国国内的反美气氛，现场民众及黄牛则不愿多谈。一名黄牛私下说，这是“愿打和愿挨”，真的没人买，现场没人来，“我也就不会来，就这么回事”。