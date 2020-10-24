中国打贪反腐今年已处分39万人

根据中共中央纪委国家监委今天发布，今年前3季已有39万人因贪腐、违纪被处分，其中包含18名省部级的干部。通报指，在严格执法之下，案件数虽较去年同期略降，但总量仍偏高。通报中强调，从中国十一连假最后一日开始，几乎每天都有发布党员干部落马消息，从密集的审查、调查和双开通报，可见反腐败一刻不停歇以及相关单位的决心。

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据中央社今天报道，中共打贪前3季处分39万人，案件数较去年同期略降。根据中共中央纪委国家监委今天发布的通报显示，今年1月至9月，全中国的纪检监察机关，一共收到237.1万件投诉、举报案件，经调查与查访后，共有44.3万件立案，并有39万人受到处分，其中约33.7万人受党纪处分。据通报指，单看今年第3季，立案数为15.7万件，处分15万人，处分人数较今年第2季略有上升。

不过这份通报也提到，今年前3季共收到237.1万件投诉、举报案件，虽然较去年同期略有下降，但是总量仍然偏高。这份通报中强调，从中国十一连假最后一日开始，几乎每天都有发布党员干部落马消息，从密集的审查、调查和双开通报，可见反腐败一刻不停歇以及相关单位的决心。

该报道说，同时，通报中也特别再次提及日前落马的中国国家能源局副局长刘宝华。据日前中央纪委国家监委通报，刘宝华由于涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。今年以来，至少已有22名能源领域党员领导干部被通报接受审查调查或受到党纪政务处分。

中央社说，今天发布的通报也提到，由于对贪腐违纪行为采取高压手段并严惩，因此不少问题干部受到震慑，越来越多人选择主动投案。例如10月22日的通报中，一连公布了云南省玉溪市中级人民法院院长陈昌、山西省阳泉市中级人民法院院长陈明华、浙江省嘉兴市委常委、副市长徐淼主动投案的消息。