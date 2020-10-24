巴西进口6百万剂中国新冠疫苗 有党派要告总统对华疫苗禁令

巴西卫生监督局（ANVISA）昨天在一份声明中表示，已授权圣保罗布坦坦（Butantan）研究所生物医学中心进口600万剂中国北京科兴生物制品有限公司（Sinovac）研制的冠病疫苗。消息没有提及中国疫苗价格。此前巴西总统突然下令取消购买中国4600万疫苗，巴西共产党及其他党派计划向法院对博索纳罗禁购中国疫苗一事提起上诉。

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据联合早报引述消息报道，巴西卫生监督局批准进口600万剂中国冠病疫苗。该报道引据路透社消息，巴西卫生监督局表示，这种名为“CoronaVac”的疫苗在巴西仍处于三期临床试验阶段，尚未在巴西注册并广泛使用。

巴西官方此前表示，计划使用中国冠病疫苗作为巴西国家免疫计划的一部分。圣保罗州长多里亚曾透露，巴西联邦政府已同意购买4600万剂的“CoronaVac”疫苗。然而，巴西总统博索纳罗21日突然宣布不会购买中国的疫苗，这让很多地方政府措手不及。10月23日，巴西联邦议员费加里表示，巴西共产党及其他党派计划向法院对博索纳罗禁购4600万剂中国疫苗一事提起上诉。

据该报道称，巴西目前是全球冠病确诊病例第三多的国家，根据昨晚公布的最新数据，该国单日新增冠病确诊病例21022例，累计确诊5353656例；新增死亡病例571例，累计死亡病例156471例。