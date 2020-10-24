朱镕基露面 庆92寿辰精神好

中国国务院前总理朱镕基昨日在医院庆祝92岁生日的照片曝光，其精神状况不错，夫人劳安陪伴在侧。但二子女未在身侧。早前曾罕有消息透露朱镕基身体欠佳。

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据苹果日报今天报道说，朱镕基医院庆92岁生日照曝光，精神不错，夫人陪伴在侧。昨日是国务院前总理朱镕基92岁生日。网上流传的照片显示，身穿红袍的他在一家医院过生日，10多名戴上口罩的医生及护士准备了大蛋糕，还合唱生日快乐歌，送上祝福。坐着的朱镕基看起来精神状态还不错，夫人劳安陪伴在侧，但不见两人子女朱燕来和朱云来。

据该报道，久未露面的朱镕基，近年偶有传出他健康欠佳的消息。他去年未参加9月30日“10.1”招待会及10月1日天安门阅兵仪式，一度引起猜测。继同年9月28日给清华经管学院2019级MBA全体新生的回信曝光后，10月18日，朱亦以亲笔签名信函方式“露面”，他在信中表示，当日是清华经管学院顾问委员会第20次年会，“我因身体问题，不能参加”。他感谢与会的27名境外委员。这是他首次自揭健康有问题。

早在2018年10月11日，清华大学经济管理学院顾问委员会举行会议时，学院五任院长朱镕基、赵纯均、何建坤、钱颖一、白重恩均有现身并合照。朱作为创院院长，当天身穿西装，精神不错，不过需要旁边的赵纯均教授紧紧搀扶。资料显示，清华大学经管学院成立于1984年，朱是首任院长，任期从1984年起，至2001年止。

苹果日报说，2018年10月11日，清华大学经济管理学院五任院长朱镕基、赵纯均、何建坤、钱颖一、白重恩均有现身并合照。