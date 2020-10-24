板蓝根能治新冠病毒？ 钟南山称被断章取义

全世界苦寻治疗新冠病毒药物之际，中国大陆近日疯狂转载一篇“钟南山院士团队体外研究发现复方板蓝根对新冠病毒有效”新闻，相关视频在网上热传，引发各地市场消费者抢购板蓝根，甚至让白云山企业股价大涨，市值飙升到50亿人民币。中国大陆工程院院士钟南山院士接受大陆媒体《第一财经》指出，“有人断章取义，将自己说的话扩大”。有消息说中国证券监管机构或过问。中国疫情以来多次出现中医药物防治新冠肺炎炒作，导致利益链疯狂盈利。

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据东森新闻今天报道说，宣传板蓝根抗疫，这公司市值飙升50亿；钟南山称：我被断章取义。消息说，因钟南山一句话，板蓝根大卖，白云山企业股票大涨。

该报道引据《第一财经》独家披露，钟南山回应，“我在几天前粤港澳大湾区三地合作协议（论坛）中曾讲过一句话，复方板蓝根，而非板蓝根在实验室有抗新冠病毒作用，这离体内有效还很远，白云山药厂作为内行人应很了解，但（其中）有人断章取义，将我这句话扩大，甚至说是板蓝根，这是一种歪曲，有关部门已出来澄清。”

另外，该报指出，白云山板蓝根澳门转化研讨会暨合作签约仪式在13日广州举办，一则标题为“钟南山：白云山复方板蓝根对新冠病毒有效不会乱讲”的视频在网上热传，让外界一度质疑该视频的真实性，板蓝根颗粒有效性有被夸大的嫌疑。因为钟南山“点名”，白云山的板蓝根产品知名度迅速开展，许多店铺内板蓝根相关产品销售热烈，不断补货中，其中板蓝根颗粒月销数万件已售完，网络各大电商平台几乎销售一空。

根据《第一财经》，白云山股价开始出现波动。10月16日股价强势涨停，A股和H股市值飙涨约100亿元。对此，白云山公告澄清指，“有关媒体报道所涉及的相关结论只是针对本公司合营企业白云山和黄公司复方板蓝根颗粒开展的抗新型冠状病毒体外筛选的实验结果，后续还需对该产品开展进一步相关工作，相关工作尚存在一定的不确定性。”

据该报道说，目前，白云山股价近期出现较大波动，有媒体质疑其价格波动涉及股价操纵。大陆证监会、交易所已经关注到媒体对白云山的相关报道，将密切关注相关公司及相关事项，若发现违法违规，将依法严肃查处。