清华出身两学者传出任港大副校长其中一人乃中共党员

港大将变身“党大”？根据网媒立场新闻获得消息报导，香港大学将聘请两名来自北京清华大学的中国学者，出掌港大其中两个副校长职位，他们当中起码有一人是中国共产党员。

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报导指，港大校长张翔领导的遴选委员会推荐，已推荐清华大学工业工程系系主任申作军，以及地球系统科学系主任宫鹏两人，同时出任副校长，分别主管研究和学术发展，港大校委会下星期二（27日）将加开会议，若通过任命两人最快明年1月上任，任期五年 。

清华大学工业工程系网页22日仍然显示，申作军是“系党委班子”的“党委委员”，亦即是中共党员。但两人获推荐出任港大副校长的消息今日曝光后，立场新闻记者23日发现该网页已修改了内容，删除了申作军的名字。

根据报导，张翔领导的遴选委员会推荐申作军出任“副校长（研究）”一职。此职位原本由曾长居新加玻的本地学者贺子森出任，他去年 8 月以“个人原因”请辞，重返新加坡。

宫鹏则获推荐出任副校长（学术发展），目前港大架构中无这个职位。据了解，这职位和原本的副校长（学术人力资源）职能高度重叠，2015 年前法律学院院长陈文敏曾获推荐出任副校长（学术人力资源），但被校委会拖延任命，后来质疑陈文敏学历不足，及无“博士学位”等否决陈文敏的任命，最终由区洁芳出任，她的任期今年底届满。

申作军疑为中共党员的背景引起极大争议。有港大消息人士称，申作军并非中共党员，在清华大学为客座教授，2014 年起以客座身份任系主任，一年回校时间只有数星期，极少参与校政运作，亦无参与该党委会议。至于校方网站曾显示申作军为党委委员，消息人士指“有可能是网页资料出错，可能职员自动将其视为党委委员。”

不过，立场新闻翻查清华大学的新闻公告，申作军在2016年、2017年分别以系主任身份参加全国工业工程博士生论坛、全校院长系主任会议，去年5月则以系主任身份，向国际顾问委员会汇报学系最新情况。《立场》亦透过搜索引擎的结果预览、网页库存纪录，证实清华大学校党委常委会在 2014 年开会并通过，任命申作军为工业工程系党委委员，随后发出公告；惟有关公告疑同样遭删改。

港大发言人回应传媒查询称，大学的人事任命需通过所有程序才会作出公布，现时不宜评论，又指“相关报导有内容与事实不符”，惟未指出为哪些内容。

申作军于山东大学学士毕业，其后分别于清华大学及美国西北大学（Northwestern University）取得硕士及博士学位。他曾在美国佛罗里达大学任教，2004 年加入美国加州大学柏克莱分校（UC Berkeley）工业工程和运营研究系，现为该系系主任；他目前兼任清华大学工业工程系特聘教授，同为该系系主任。

据清华大学工业工程系管理硕士教育中心及加利福尼亚大学伯克利分校网页，申作军的的研究兴趣包括供应链设计与管理、服务系统设计与优化等，曾获美国自然科学基金CAREER Award。他亦获选为国际组织生产和运营管理协会（POMS）2021年主席。同时，他以购物网站京东集团的智能供应链首席科学家身份，多次出席论坛及讲座。

另外，据清华新闻网2013年的报道，申作军2012年曾获选俗称“千人计划”的海外高层次人才引进计划；该计划在2018年起被美国联邦调查局调查，有参与计划的中国科学家以间谍罪被捕。

至于另一名获推荐的副校长宫鹏，与现任校长张翔一样于南京大学获学士及硕士学位，两人仅差一届。宫鹏其后于加拿大滑铁卢大学攻读博士，曾于加拿大卡尔加里大学及加州贝克莱大学任教，之后转至清华大学地球系统科学系任系主任，亦是清华学术委员会副主任委员。

宫鹏的研究范围包括环境变化与公众健康等，曾获美国摄影测量与遥感学会 Talbot Abraham 大奖、美国摄影测量与遥感学会 Talbot Abraham 大奖，亦获选为中国科学院海外评审专家、科技部海外顾问专家组成员。他曾在 2016 年被内地网络作家方舟子批评，将读者来信及评论文章，列入个人履历的“论文”一项，质疑他误导读者，现时该项已改为“发表的文章，评论和社论”。