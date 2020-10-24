破不和与官位不保说？台媒指王岐山神隐后频露面引注意

今年以来公开露面次数大减、一度引起揣测的中国国家副主席王岐山，继昨天与中共高层一同出席抗美援朝70周年纪念会后，今天单独以视讯方式为上海外滩金融峰会致词，引起注意。据中央社说，至于他近来露面趋于频繁，是否有破除诸如“习王不和”甚至官位不保的传言，有待观察。

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据中央社今天报道说，神隐之后复出，王岐山近来频亮相引注意。该报道说，今年以来，王岐山公开且单独露面的次数屈指可数。在今天以视讯方式露面之前，上一次单独露面是2月27日会见外宾，其余几次露面则都与中共政治局7常委一同出席活动。至于他近来露面趋于频繁，是否有破除诸如“习王不和”甚至官位不保的传言，有待观察。

报道引述新华社消息，王岐山今天在致词时说，中国金融不能走投机赌博的歪路，不能走“金融泡沫自我循环”的歧路，不能走庞氏骗局的邪路。要坚守金融发展基本规律和金融从业基本戒律，紧贴企业生产经营，抓住市场新趋势、新机遇，支持经济发展重点领域和薄弱环节。

中央社说，王岐山任中共中纪委书记期间，曾是习近平在党内发起大规模反腐、进而紧抓权力的得力臂膀，外界一度以“习王体制”解读。2017年10月中共19大前，王岐山的动向一度引起诸多猜测，最后以卸下所有党职、翌年3月转任国家副主席、党内排名仅居7名政治局常委之后收场。此后，王岐山的公开露面次数逐渐减少，即使露面也多与中共政治局7常委一同出席。尤其是今年以来，王岐山单独公开露面的次数，可谓屈指可数。

根据中国媒体消息，王岐山今年首度单独公开露面，是2月27日会见塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇（Ivica Dačić）。此后，王岐山直到4月3日才与7常委一同出席植树活动。再之后则是出席因疫情延至5月下旬举行的中国全国“两会”。此后，王岐山长达3个多月没有公开露面，直到9月3日才再与7常委共同出席纪念抗战胜利纪念活动。

中央社说，而这段期间，与王岐山关系密切的前中国华远地产董事长任志强，先是4月初被宣布调查，7月23日更被开除党籍并遭检方起诉，让外界产生“习王不和”的揣测。

此后，王岐山的露面频率逐渐恢复正常。9月30日，他与7常委一同出席中共建政71周年前夕的敬献花圈活动。10月19日及23日，他又与7常委先后出席“抗美援朝”展览及70周年纪念会。

仅管如此，中纪委10月2日宣布，时任中央巡视组副部级巡视专员董宏被查，引起外界更多揣测。理由是，董宏是长期追随王岐山的要员，在广东省、北京市及中纪委等地方及中央单位任职。

中央社说，因此，董宏被查曾被认为可能牵连王岐山，甚至引发王岐山官位不保的传闻。而王岐山10月以来露面次数明显增加，是否有破除传言的考量，尚待观察。