网传新疆喀什封城飞机停飞 或因疫情

新疆乌鲁木齐的新冠肺炎病例9月初“清零”后，喀什地区今天传出疑似疫情而封城。据网络即时航班讯息，喀什机场航班下午开始全面停飞，有港媒指当地疫情防控指挥部人员已确认封城消息。据新疆维吾尔自治区卫生健康委员会晚间通报，喀什地区疏附县对“应检尽检”人员定期检测中，发现1例无症状感染者。

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据中央社今天报道说，新疆喀什疑爆疫情封城，飞机停飞警方吁戴口罩。新疆乌鲁木齐的武汉肺炎病例9月初“清零”后，喀什地区24日传出疑似疫情而封城。图为新疆喀什地区叶城县阿克塔什镇居民。中国社群网站新浪微博自下午开始流传大量喀什封城消息，有当地网友表示，封城是因为疫情；也有人称是“公共卫生问题”，自己居住的社区也封闭了。另据网友上传的影片，喀什自下午起已禁止外来车辆进入。

据香港明报新闻网，明报记者致电喀什地区疫情防控指挥部，对方确认封城消息，并称目前喀什全境封城，飞机停飞，“出不去也进不来”。这名指挥部人员称，封城指令“今天刚刚开始，现在指挥部也在等通知，所有人待命状态”。该报表示，对于封城具体原因，对方仅回应“原因不让说，不能说”，又表示目前封城指令只涉及喀什，稍后可能会由官方发布具体消息。

喀什市警方官方微博下午则一度发出公告，呼吁市民戴好口罩，注意自身安全，“不信谣不传谣，以免引起不必要的恐慌，一切以官方通知为准”。

中央社说，截至发稿，这则公告已被撤下，但仍有许多陆媒转发。

新疆7月中旬爆发新一波2019冠状病毒疾病疫情，确诊者集中在首府乌鲁木齐市，一度单日确诊超过百例，直到9月初才宣告病例全数归零。

就新疆喀什今天稍早时传出因2019冠状病毒疾病疫情而封城，新疆维吾尔自治区卫生健康委员会晚间通报，喀什地区疏附县对“应检尽检”人员定期检测中，发现1例无症状感染者。据中共新疆维吾尔自治区党委宣传部主办的天山网晚间引述通报称，这名无症状感染者为疏附县站敏乡二村的17岁女性村民，今天在定期核酸检测中结果呈阳性，经专家诊断为2019冠状病毒疾病无症状感染者，已转入喀什定点医院进行隔离医学观察。

通报显示，这名患者目前没有发烧、咳嗽等症状。

据该报道，喀什地区下午起传出疑似疫情而封城，不少当地网友晚间均在新浪微博留言表示已接获社区通知，当地也出现抢购生活物资的情况。