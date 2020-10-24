美军机飞入台空否？ 胡锡进警告解放军大动作报复

香港媒体今天报道，美军一架RC135W电子侦察机日前被指飞越台湾北部上空，美军先向媒体证实事件，周五（23日）再改口称是错误消息，台湾空军司令部及国防部则两度否认事件。中国大陆官媒《环球时报》总编辑胡锡进则指，台美先后否认有关报道，说明已意识到问题严重性；又强调美军飞机不得飞到台湾上空是“底线”，如有确凿证据，相信解放军必有重大反应。

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据东网今天报道称，传美军侦察机飞越台北上空，美军发声明辟谣。

英媒周四（22日）曾报道指，美国太平洋空军一名官员证实一架RC135W“铆接”（Rivet Joint）电子侦察机，于周二（20日）执行例行任务时，曾飞越台湾北部上空。该官员称，基于行动安全，不便透露该次任务的详情。惟该消息于事发当日已遭台湾的空军司令部驳斥。

美国太平洋空军公共事务部回应台媒称，已发声明澄清并要求更正，相关报道所示的日期与时间内，没有任何美国飞机出现在该区域。

该报道说，另外中国辽宁葫芦岛海事局周五发布航行警告，指解放军于周六（24日）早上6时至下午6时，在渤海附近海域执行军事任务，任何船只不得进入相关海域。

对此，胡锡进指出，“美军飞机不得飞到台湾上空”是底线，如有美军飞机飞越台湾的确凿证据，意味着美军侵犯中国领空，解放军将作出包括派战机飞到台湾上空保衞国家领空等的重大反应，相信台军届时不会胆量率先对解放军战机开火，否则将遭到毁灭性打击，台海地区军事格局将被改写，为统一台湾迈出重要一步。

东网指胡锡进又称，台湾民进党当局的“谋独”路线已走进死胡同，中国大陆几乎天天都有军事准备行动在台海地区进行，对台当局前所未有的高压态势已形成，后者已成“惊弓之鸟”，台当局两度否认美军机飞越台湾的消息，反映“他们真怕了”。他强调，解放军近期连续演习以及东风17据传已部署到东南沿海，就是为台海局势一旦升级为军事冲突作准备。