美国称中国已购230亿美元美国农产品

美国贸易代表办公室与美国农业部周五（23日）发表联合声明，表示中国购买的美国农产品数额已超过230亿美元，完成两国签署的首阶段贸易协议目标的71%；另在57项技术承诺中，中国亦已履行其中50项。

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据东网今天报道，中国已采购230亿美元美国农产品 占贸易协议目标71%。消息说，中国大量采购玉米等美国农产品。

据报告显示，中国大幅增加采购美国农产品，玉米数额前所未有多达870万吨，大豆在2021销售年度的销售量，达2017年的两倍。高粱销售量在2020年首8个月内达到6.17亿美元，高于2017年同期的5.61亿美元。牛肉和牛肉产品仅今年首8月的销售量，已是2017年全年的3倍以上，另外猪肉销售量亦创新高。

据美国贸易代表莱蒂泽在声明中表示：“自协议在8个月前生效以来，我们已经看到中美农业贸易关系有显著改善，这将令农民和牧民在未来数年受益。”美国农业部期望，除了上述农产品外，中国今年亦能大幅增购宠物食粮、苜蓿、核桃、花生及加工食品，以达到或接近销售量新高。

该报道说，根据中美首阶段贸易协议，中方同意在2020年购买365亿美元的美国农产品。美媒指出，贸易协议稍微缓和了中美世界两大经济体的贸易激战，但在人权、新冠肺炎和科技的争论仍令两国政府关系维持紧张状态，预料展开第二阶段贸易谈判并不明朗。