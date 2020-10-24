谈中国金融风险 马云批缺乏健康系统

阿里巴巴集团创办人马云今天出席上海外滩金融峰会演讲时说，中国当下面对的不是金融系统性风险，而是仍缺乏健康金融系统的风险。据中国官方报道，中国国家副主席王岐山今天在致词时说，中国金融不能走投机赌博的歪路，不能走“金融泡沫自我循环”的歧路，不能走庞氏骗局的邪路。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，阿里巴巴集团创办人马云今天出席上海外滩金融峰会演讲时说，中国当下面对的不是金融系统性风险，而是仍缺乏健康金融系统的风险。他认为，数位货币可能是未来30年金融发展非常重要核心。该报道引述据新浪财经，马云在演讲中提到，中国与欧洲已经运转几十年的金融体系完全不同，当下面对的不是金融系统性风险，而是仍缺乏“健康金融系统”的风险，若要建立生态系统，就必须坚持创新。

他认为，真正的创新，一定会犯错，问题不是怎么样不犯错，而是犯了错之后能不能完善修正、坚持创新。马云并警告，“今天（中国）是这个不许那个不许的文件太多，政策太少。最怕监管到后来，变成了自己没有风险，自己部门没有风险，但是整个经济有不发展的风险”。

他强调，做没有风险的创新，就是扼杀创新，很多时候，把风险控制为零才是最大的风险。“好的创新不怕监管，但是怕‘昨天的监管’，我们不能用管理火车站的办法来管机场，不能用昨天的办法来管未来”。

马云接着提到，今天中国的银行仍延续著“要抵押、要担保的当舖思想，这很难支持未来30年世界发展对金融的需求。未来的金融体系，要从帮助20%的人，到帮助80%的小企业和年轻人；要从过去的人找钱、企业找钱，做到钱找人、钱找企业”。

据马云表示，如果用未来的眼光打造30年后世界所需的新金融体系，数位货币可能是非常重要的核心，至于数位货币到底要解决未来的什么实际问题，“不是从历史上去找，不是从监管角度去找，不是从研究机构去找，而是从市场去找，从需求去找，从未来去找”。马云又说，“我们这一代人做这个改革，结果可能是下一代才能看到，我们可能就是负重前行的一代人，但这是历史给我们的机遇，也是给我们的责任”。

中国国家副主席王岐山今天视频形式参加了上海外滩金融峰会并致辞。中央社稍早引述中国官方新华社消息说，中国国家副主席王岐山今天在致词时说，中国金融不能走投机赌博的歪路，不能走“金融泡沫自我循环”的歧路，不能走庞氏骗局的邪路。要坚守金融发展基本规律和金融从业基本戒律，紧贴企业生产经营，抓住市场新趋势、新机遇，支持经济发展重点领域和薄弱环节。