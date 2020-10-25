中国打贪又多主动投案 江苏政法书记违法主动投案

据中共中央纪委中国国家监委网站24日晚8点发布消息：江苏省委常委、政法委书记王立科涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。近期中国反腐通报多有官员违法违纪主动投案事例。消息没有提及该官员贪腐数额与细节。

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据中国时报今天报道说，江苏省政法委书记王立科违纪违法，主动投案。消息说，江苏省委常委、政法委书记王立科涉嫌严重违纪违法被查，已主动投案。中国反腐再一名副部级干部在周末被宣布落马。王立科是中国今年第17位被查的干部。

据该报道说，王立科1964年12月生，满族，山东蓬莱人，中央党校大学学历，工商管理硕士学位。王立科早年长期在辽宁省内基层公安系统任职，曾任锦州市公安局副局长、葫芦岛市公安局局长、葫芦岛市副市长、市公安局局长，辽宁省公安厅副厅长、大连市公安局局长，大连市政府副市长、市公安局局长。王立科于2013年3月南下调任江苏省省长助理、省公安厅厅长，当年12月当选江苏省副省长，跻身副部级干部之列。2015年11月，王立科出任江苏省委常委、省委政法委书记，并兼任省公安厅厅长至2017年7月。

据该报道，中国今年已多名副部级官员被查，此前，福建省委常委、副省长张志南，公安部党委委员、副部长孙力军，河北省委原常委、副省长张和，原中国船舶重工集团有限公司党组书记、董事长胡问鸣，新疆维吾尔自治区政府副主席任华，重庆市副市长、公安局局长邓恢林，海南省政协副主席王勇，辽宁省政协原副主席刘国强，文化和旅游部党组副书记、副部长李金早，中粮集团有限公司党组成员、总会计师骆家駹，上海市副市长、市公安局局长龚道安，北京市政协副主席李伟，青海省副省长文国栋，江西省人大常委会原副主任史文清，中央巡视组原副部级巡视专员董宏，国家能源局党组成员、副局长刘宝华已陆续落马。