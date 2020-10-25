中国时髦多建失恋博物馆 说尽力埋葬已失 未失则“珍惜现在”

中国许多城市都建有有“失恋博物馆”。据官方媒体的报道，中国的上海、广州、南京、济南、南昌、昆明、西安、长沙、哈尔滨.等几十个城市都有失恋博物馆，而且有些城市还不只一座。近一年多来，有关各地失恋博物馆开张或关门的消息不断登上地方新闻。

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据中央社今天报道称，中国失恋博物馆竞争激烈，朝网红店发展突围。消息说，中国有许多失恋博物馆，彼此同质性高，业者将展示空间的装潢也当作经营重点，希望借此成为网红打卡地点。

中国许多城市都有“失恋博物馆”，但是各馆的展出品其实大同小异，想分“疗愈经济”的一杯羹并不容易，经营者多以设计空间营造网红打卡地点，借此吸引观众前来。

从公开报导来看，中国的上海、广州、南京、济南、南昌、昆明、西安、长沙、哈尔滨......等几十个城市都有失恋博物馆，有些城市还不只一座。近一年多来，有关各地失恋博物馆开张或关门的消息不断登上地方新闻。搜寻新浪微博可发现，哈尔滨失恋博物馆里，有人用1000张女友照片拼出大幅女友像；而在外滩的失恋博物馆内，也有人用1314张照片拼了女友像。只不过这两人的长相当然不同。

其他如用一张张谈恋爱期间买的车票贴成的车票墙、各种符合恋人心理的文案，内容上的相似或可预期性，或许就可以说明恋爱博物馆经营的竞争和瓶颈。

据该报道，现代快报去年12月报导，南京第一家失恋博物馆2016年开幕，当时吸引不少人潮，但这家店去年底因经营不善关门，当地其他近10间的失恋博物馆，也有半数闭馆或即将关门。

该报道引据江淮晨报，安徽首家失恋博物馆也在今年5月关门，但创办人强调是个人因素。他当初在合肥创立这个失恋博物馆，是因为自己感情遇到问题，现在关门，“也算是走出了情伤，所以觉得没必要再开下去了”。

现代快报引述东南大学经济管理学院教授周勤表示，这些失恋博物馆吸引的都是年轻人，而且都是暂时性的；此外，无论是形式或展品，它们都存在同质化严重的问题，很难形成持续消费力，目前市场上的失恋博物馆已经饱和过度。

据该报道认为，名之为失恋“博物馆”，其实都是商业展间，经营收入主要依靠门票，或贩售“许愿胶囊”之类的小物。为了不断吸引观众走进展间，业者转而在空间布置上花心思，朝向网红店发展，以满足社群媒体时代民众“打卡”的需要。据赢商网曾指，2019上半年文化艺术类创新业态新开店中，展览展馆类品牌最为强势，开店量占比过半。它们的经营之道在于引发情感共鸣，并满足人们拍照、在社群媒体上打卡的需求。

该报道说，记者在平常日的夜晚于上海一家失恋博物馆内观察到，30分钟的时间里大约有4名参观者。来参观的主要是因为自己失恋了，但也有男女朋友一同前来，表示看了网上的评论觉得好奇，自己参观后的感想则是“珍惜现在”。