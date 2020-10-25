内蒙古开党委常委会就风波自我批评 亦指：要坚定不移推进双语教学改革

内蒙古自治区早前推出新政策，要求当地以蒙古语授课的学校，自今年秋季起改用汉语教授小学语文、小学道德与法治科、初中历史科，结果引发当地蒙古族民众强烈反弹，有蒙古族民众拒绝送孩子上学，并聚集上街抗议，还曾发生警民对峙。据悉，内蒙古自治区党委常委10月23日召开了加强和改进民族工作专题民主生活会，会议双语教学改革中出现的问题，进行了“批评和自我批评”。

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据自治区党委机关报《内蒙古日报》报导，自治区党委常委会利用一整天时间，召开加强和改进民族工作专题民主生活会，对标对表习近平总书记关于民族工作的重要论述、推广普及国家通用语言文字的重要指示精神和党中央相关决策部署，拿起批评和自我批评这个有力武器，由表及里查摆推进双语教学改革中出现的问题，举一反三查找我区民族工作中存在的问题，深入剖析问题根源和症结所在，从政治站位、思想认识、责任担当、工作作风等方面反思反省班子和个人存在的差距和不足，认真思考加强和改进民族工作的思路举措。

报导称，自治区党委书记、人大常委会主任石泰峰主持会议并作总结讲话。会上，石泰峰首先代表自治区党委常委会作对照检查，并带头作个人检视剖析。随后，自治区党委副书记、自治区主席布小林和其他常委同志逐一进行个人剖析。每位常委发言后，其他同志依次提出批评。大家在发言中，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，自我批评直面问题、查摆严格，既找理论短板、工作弱项，又找思想差距、作风不足，做到了见人见事见思想；相互批评开诚布公、坦诚相见，真点问题、点真问题，体现了对同志的真诚关心和对事业的高度负责，达到了深化认识、凝聚共识、强化担当、共同提高的目的。

石泰峰在总结讲话中称，这次专题民主生活会是对习近平总书记关于民族工作的重要论述和推广普及国家通用语言文字工作的重要指示精神的一次再对标再对表，是对我区双语教学改革问题的一次再深思再反思，也是对加强和改进内蒙古民族工作的一次再加压再加力。他表示，我们要以这次专题民主生活会为契机，切实学习贯彻好党的民族理论和政策，着力研究解决好我区民族工作中的深层次矛盾和问题，不断开创全区民族工作新局面。要拿出自我革命的精神和刀刃向内的勇气，对这次民主生活会查摆出来的各类问题全面起底、集中整改，确保所有问题全部整改到位。

会上，石泰峰指出，要充分发挥党委总揽全局、协调各方的作用，着力构建上下联动、条块结合、齐抓共管的工作格局。要坚定不移推进双语教学改革，使各族群众从小就能掌握国家通用语言文字。他亦强调要全面从严从实抓好管党治党工作，坚持把思想政治建设摆在首位，加强基层党建工作，加强干部队伍建设，着力解决形式主义、官僚主义突出问题，确保各级党组织和广大党员干部始终成为做好民族工作的坚强政治力量。