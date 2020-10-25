台湾光复75周年 中国大陆高规格纪念

在台湾，每年的10月25日是光复日。2020年台湾光复日75周年之际，在北京，中国大陆官方高规格组织纪念活动；在台北，有数千人参加撑港游行。

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综合来自亚洲的消息，10月25日是台湾光复日，也被称之为光复节。这是中华民国政府为纪念1945年10月25日举行的台湾地区受降典礼所制定的纪念性节日。

2020年台湾光复75周年之际，北京举行了一系列高规格纪念活动。据中央社2020年10月25日星期天的报道，在两岸、美中关係陷入低潮且共机不断扰台下，北京官方今年刻意扩大举办台湾光复节相关活动，规模为往年少见，藉此强化「反独促统」的用意十分明显。

在北京，由国家博物馆出面举办、以「金瓯无缺」为题的「纪念台湾光复75週年主题展」，10月25号周日下午开幕，展出内容多为100多年来自清末割台到两岸恢复接触时期的相关照片、文件、实物。

在此之前，全国政协主席汪洋10月22日出席在北京钓鱼台国宾馆登场、以「纪念台湾光复，推进祖国统一」为主题的「纪念台湾光复75週年学术研讨会」，揭开了这一系列活动的序幕。汪洋以「台湾光复无可辩驳地证明，台湾是中国不可分割的一部分」为定调。延续这一基调，中国人民抗日战争纪念馆选周日上午出面主办「纪念台湾光复75週年」学术座谈会及线上展览开幕仪式。大陆国台办主任刘结一也率领22日参加研讨会的部分台湾统派人士出席开幕式，并参观展览。

台湾数千民众周日游行支持12名被扣港人

在台北，台湾多个公民团体周日发起游行，声援12名遭大陆关押的港人，主办单位宣布有3000人次的民众参与。中央社报道说，参与游行的民众手持SAVE 12（救援12港人）的英文标语，高呼「释放12港人」、「光复香港、时代革命」等口号。这一游行在当地时间周日下午5时许和平落幕。

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