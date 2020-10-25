新疆喀什传暴增137例无症状感染者 祭一级措施

新疆喀什今天检出137例2019冠状病毒疾病（COVID-19）无症状感染者，都与昨天发现病例的父母所在工厂有关，当地已启动一级应急响应，中国国家卫健委也已派工作组赶赴当地。喀什昨天传封城，停止航班，今天中国网络消息报告已经解封通航。

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据中央社今天报道说，新疆喀什25日检出137例2019冠状病毒疾病（COVID-19）无症状感染者，都与昨天发现病例的父母所在工厂有关，当地已启动一级应急响应。图为新疆喀什地区叶城县阿克塔什镇居民。消息引述澎湃新闻，中国新疆维吾尔自治区卫健委副主任顾莹苏今天晚间7时许在记者会上表示，喀什地区疏附县站敏乡二村一名17岁女子24日被诊断为COVID-19无症状感染者后，当地疫情防控指挥部立刻对她的密切接触者、密切接触者的密切接触者进行核酸检测。

报道说，截至25日下午2时，有137人呈现阳性反应，都和这名女子父母所在的三村工厂有关。这137人也都被诊断为无症状感染者。

据中国官媒央视报导，截至目前喀什共报告新增138例无状感染者，当地疫情防控指挥部立即启动一级应急响应。中国国家卫健委今天也已派出工作组前往当地展开疫情防控。澎湃新闻说，截至25日早上8时，喀什已核酸采样30万8207人，预计利用两天时间完成全民核酸检测。各中小学未住校的学生及幼儿园暂时停课至10月30日，检测完成后复课。

该报道说，面对近期零星传出的COVID-19疫情，中国各地政府都不敢大意，之前青岛政府也在当地传出疫情后5天内，做完全市1089万人的核酸检测。据新京报说，北京市疾病预防控制中心发布消息，指近期如无十分必要，建议不要前往新疆喀什地区旅行及出差。