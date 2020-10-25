李嘉诚旗下长和投资欧洲又一项目资金达90亿欧元

根据彭博新闻报导，李嘉诚家族旗下的长和去年中成立新的电讯控股公司，统合欧洲及港澳电讯业务之后，再有新举动，集团正与西班牙电讯基建公司Cellnex洽售新电讯控股公司旗下的欧洲铁塔资产，作价达90亿欧元。

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彭博社引述消息人士称，今次长和洽售欧洲电讯铁塔资产的谈判，已届深入阶段，但尚未达成最终协议。自去年中长和成立新控股公司CK Hutchison Group Telecom，统合欧洲6国及港澳电讯业务之后，便推进将欧洲共2.91万座电讯铁塔资产拨归在附属的CK Hutchison Network内。该集团管理层曾经于去年8月表示，创建新的基础设施部门，即俗称铁塔公司之后，可透过出售资产，帮助长和减少债务，并且有助减省支付昂贵的5G网络建设费用。截至今年6月底止，长和的债务净额对总资本净额比率为25.1%。

此前，长和的电讯业务，透过出售部分固网及个别地区资产，集中在现有经营的12个国家及地区的电讯业务物色并购，继而将欧洲及港澳的电讯业务拨归新的控股公司，再将当中的欧洲铁塔业务抽出来置入一家新的附属机构，部署新的增值行动。

明报引述宏滙资产管理董事及投资策略总监林嘉麒指出，长和洽售欧洲电讯铁塔资产会对股价带来短期刺激。始终铁塔资产向来回报低但稳定，若然落实出售，有助更快提升长和的回报，因此引起投资者的憧憬。此外，长和的负债虽然较低，但出售铁塔资产可在经济环境欠佳下增加资本，套现所得可用于购入回报更佳的项目。

今次有意洽购长和欧洲铁塔资产的Cellnex，本身在欧洲10国经营6.1万个基站或铁塔，数目规模仅比英国分拆出来并部署上市的TowerCo略少。该公司为欧洲最大的电讯基建公司之一，在意大利、法国及西班牙三国分别拥有逾万铁塔或基站。新加坡主权基金GIC透过间接持有Cellnex为主要股东之一。