罗瑞卿之子罗宇在美国去世 曾揭邓小平89下令开枪

苹果日报今天引述消息报道，中共开国大将、解放军前总参谋长罗瑞卿大将的第二个儿子罗宇，于美国东岸时间22日去世，终年76岁。该报道称，曾任解放军总参谋部的罗宇揭露1989年，中共已故领导人邓小平下令开枪镇压学生，并于2016年在苹果日报发表 〈与习近平老弟商榷〉连载文章。

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苹果日报今天报道称，中共开国大将罗瑞卿之子罗宇在美去世，终年76岁，曾揭邓小平下令开枪镇压学生。该报道说，北京独立记者高瑜今午透过Twitter指出，中共开国大将、解放军前总参谋长罗瑞卿大将的第二个儿子罗宇，于美国东岸时间22日去世，终年76岁。曾任解放军总参谋部的罗宇不仅揭露1989年，中共已故领导人邓小平下令开枪镇压学生，其另一个身份是已故香港传奇女子狄娜（梁帼馨）的第二任丈夫。

据该报道，罗宇于1944年在陕西延安出生，1963年考入北京清华大学自动控制系。1975参军，1988年获授大校军衔，1989年罗宇出席法国航空展时，不满中共下令解放军武装部队镇压天安门学生和百姓而逾期未归，1992年被江泽民颁令开除军籍党籍。

罗宇在其回忆录《告别总参谋部》中揭露1989年六四清场时说：开枪镇压学生的作战命令起草好后，先送给中央军委副主席兼秘书长杨尚昆，赵紫阳是第一副主席；杨尚昆要邓小平先签才肯签，说：“先送邓，邓不签，我不签。”于是命令先送给邓小平，让邓小平签字后，杨尚昆加签。第38集团军军长徐勤先拒绝执行命令的理由就是：军委第一副主席赵紫阳没有签，军令不全、不合法，不能执行。

该报道说，罗宇在回忆录透露，自己是狄娜的最后一任丈夫。

报道指2016年，罗宇曾在香港《苹果日报》发表 〈与习近平老弟商榷〉连载文章，其中直指中国遍地危机，“总祸根就是中共的一党专政”。罗宇又指，要让中国逐步民主化，需要解除禁报、解除党禁、司法独立、设立选举，以及军队国家化。