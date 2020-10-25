陈同佳案 港女命案被害人潘晓颖母亲与港警会面称告吹

2018年在台湾杀害同行女友而惹起轩然大波的20岁香港青年陈同佳，2019年10月23日洗钱及盗用信用卡罪名刑满出狱。资料照片

震撼多时的陈同佳案，港女命案被害人潘晓颖母亲的中间人表示，今天的会面因港警不理睬她所提出的要求而告吹。潘晓颖母亲提出的要求，包括今天会面坐下来与台方协商解决陈同佳投案事宜以及会见她的警员要有足够权力代表香港警方作决定等两点。双方原定会面时间是今天上午香港时间11点。消息未提香港警方回应。

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据中央社今天引述香港电台消息，由于港警迟未回应港女命案被害人潘晓颖母亲所提2点要求，25日会面确定告吹。港女命案被害人潘晓颖母亲的中间人表示，今天的会面因港警不理睬她所提出的要求而告吹。台湾陆委会对此称没有评论，但再次呼吁港府应务实回应台湾提出的司法互助请求。

涉嫌杀害潘晓颖的港男陈同佳出狱已满一年，迄今仍未履行来台投案的承诺。潘晓颖母亲近日力促陈同佳赴台投案，她23日表示愿当中间人促成港、台警方会面，并证实港警已邀请她25日上午11时会面。

不过，由于香港警方未回复潘母提出实质协商陈同佳赴台投案的要求，会面取消。

消息说，港警与潘母会面告吹，台湾陆委会再吁回应司法互助。台湾大陆委员会以书面形式应询表示，“没有评论”，但再次呼吁港府，务实回应台湾早先提出的司法互助请求，协助早日将犯嫌绳之以法，体现司法正义。陆委会也重申，本案涉及台港双方管辖权及相关公权力的行使，必须由台港双方政府谈好相关事宜，才有陈同佳来台入境问题。

中央社引述香港电台说，港女命案被害人潘晓颖母亲的中间人表示，由于香港警方迟迟没有回应潘母提出的2点要求，今天上午的会面确定因港警的不理不睬而告吹。

涉嫌杀害潘晓颖的港男陈同佳出狱已满一年，迄今仍未履行来台投案的承诺。潘晓颖母亲近日力促陈同佳赴台投案，她23日表示愿当中间人促成港、台警方会面，并证实港警已邀请她25日上午11时会面。潘晓颖母亲并表示，希望港警今天上午会面前应回复2点要求，不然只是“作秀”。首先，今天会面坐下来与台方协商解决陈同佳投案事宜；其次，会见她的警员要有足够权力代表香港警方作决定。

不过该台引述潘晓颖母亲的中间人表示，由于截至今天上午10时30分，香港警方仍未回复潘母的要求以示诚意，上午会面将会告吹。

据该报道，除了2点要求，潘晓颖母亲还说，警方表示可取回的女儿遗物，可能关乎陈同佳在台牵涉的命案，因此决定暂时不会取回，并要求警方代为保管，尽快与台湾警方进行刑侦移交资料。