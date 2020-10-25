韩国说在韩医保受益外国人中七成是中国人

韩国国民健康保险公团的一份调查资料显示，近5年半，在韩国享受医保待遇的外国人中，中国人占比超过七成，领取保险金超过2.4万亿韩元（约合人民币14.057亿元）。韩国称将完善机制，规范外国人在韩国享受医保的条件与检查。

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据韩联社今天引述一项调查称：在韩医保受益外国人中七成是中国人。该报告显示，从2015年到今年6月，支付额排名前二十名国家的公民共领取健康保险金3.4422万亿韩元。同期，外国人虚报冒领的规模达到316亿韩元，但只有五成被收回。

具体来看，中国人领取的健康保险金规模最大，占整体的71.6%，为2.4641万亿韩元。其后依次是越南（2153亿韩元）、美国（1832亿韩元）。同期，共33.1384万名外国人借用、盗用健康保险证或领取资格过期后非法领取保险金，规模达到316亿韩元。其中，仅161.14亿韩元被收回，占全部金额的51.7%。

据该报道说，国会保健福祉委员会所属的过敏力量党议员姜起润表示，部分外国人以治疗为目的入境，在境内享受医疗消费的保险优惠后立即出国，或短期停留申领到健康险补贴后回国的情况正在发生，因此有必要制定居住期等限制。