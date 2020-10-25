马云估计蚂蚁上市乃人类史上最大规模集资

蚂蚁集团将于下周二开始招股，创办人马云昨（24日）在一个论坛上表示，已在上周五（23日）为蚂蚁集团定价，是为人类有史以来最大规模融资定价，也是5年来首次在纽约以外完成该等规模的定价，不过他未有透露实际金额。

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即将在港沪两地同步上市的蚂蚁金服集团，目前正在亚洲、欧洲和美国进行上市前路演，南华早报引述主要的财金分析师估计，蚂蚁金服的市价处于3500亿至4500亿美元之间，是世界至今最大的一宗上市集资。南华早报的老板马云，也是蚂蚁金服的大股东，他的旗舰公司阿里巴巴在美国和香港两地上市。

该报引用财金专家的分析认为，精确估算蚂蚁金服的市价，必须要了解其商业模式，计算出这个企业与其他相关公司的互动，以及推算它的增长潜能。

报导引述知情人士指出，金融界本周经过研判计算，蚂蚁金服的价值大约是3500亿至4500亿美元，包括上市集资之后的所得。

中国大陆和香港当局已经扫除蚂蚁金服上市的一切障碍，为这个价值轰动全球的上市案做好准备。

蚂蚁金服是中国最大的流动支付平台“支付宝”的母公司，在8月份申请在上海科创板和香港主板两地同步上市。中国证监会上周一批准蚂蚁金服上市申请，而之前香港交易所已经为此开了绿灯。蚂蚁金服在上海上市仍有部分问题需要处理，但一般相信中国证监方面将很快批准。

总部位于杭州的蚂蚁金服透过这次有可能是世界最大一宗上市案，吸引到来自全球的投资者。

南早的报导指出，与上海同步为蚂蚁金服上市，香港从而可与中国大陆快速发展的金融中心配合步伐。北京正稳步地开放本地金融市场予外国投资者，借此而栽培深圳成为一个科技和金融中心。

中国发改委本周初给予深圳在40个范畴跟个大的自主权，以增强其地位，当中包括放宽签证规定，以吸引外国的人才，发展本身的股市指数期货交易。

报导引述立信德豪会计师事务所的执行董事陈锦荣说，发改委批准蚂蚁金服在港上市，显示北京对香港的承诺，成为一个为中国企业集资的国际金融中心。

南早指出，目前正值香港国安法生效之后引起政治恐惧和紧张，而在此际蚂蚁金服在港上市，可消除香港金融中心地位受到影响的忧虑。

今年至今，根据Refinitiv数据公司，香港是世界第二大集资市场，紧跟纽约的纳斯达克之后，而深圳的创业板则名列第六。

深圳证交所1990年12月成立直至今年9月，一共2339家企业集资了1934.5亿美元，在大约同时期，在香港交易所上市的公司数目，亦与深圳上市的差不多，但根据Refinitiv的数据显示，香港的集资金额比起深圳多出2.7倍，达到5161.2亿美元。