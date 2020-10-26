中印边境昨传解放军俘虏20印兵

中印冲突议题昨天25日有消息指出，解放军在中印双方有争议的边境地区阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh，中国称藏南地区），掳走20名印度士兵。

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据苹果日报报道说，有印度网民25日在Twitter发帖，引述当地消息指出，至少20名印度士兵在阿鲁纳恰尔邦上苏班西里县（Upper Subansiri）偏远村落纳丘（Nacho），被解放军掳走。事发的阿鲁纳恰尔邦与西藏自治区为邻，但该邦包括上苏班西里县在内大部份地区，位于中印边境存在主权争议的藏南地区；中国宣称拥有藏南地区的主权，不承认印度对此地主权。

据该报道，印度与中国部队自5月初起在拉达克（Ladakh）东部对峙，双方士兵频频发生冲突，今年9月也曾有5名印度人在阿鲁纳恰尔邦边境地区，被解放军掳走，在印度要求后获得释放。当时中方指这5人是间谍。

最近则有1名解放军士兵本月19日在拉达克东部狄姆乔科（Demchok）越过中印实际控制线，遭印度军方俘虏，隔天始交还中国军方。中方称该人士兵是帮牧民寻找犛牛而走失迷路，但说法与印度调查却有出入，印度官员指这名士官被俘时携带储存设备、睡袋和手机，被怀疑从事间谍活动。