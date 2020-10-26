中国加大控制手机浏览 大小名家手机商遭整顿

中国国家网信办今天公告，将对华为、小米等8款手机浏览器进行“专项集中整治”，整顿发布“自媒体”违规采编的新闻、“标题党”文章，以及违背“社会主义核心价值观”不良资讯等问题。

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据中央社今天报道称，中国下令整治手机浏览器，锁定华为小米等大品牌。而根据中国国家互联网信息办公室微信公众号公告，这次“专项集中整治”的首批名单为中国大陆影响力较大的8款手机浏览器，分别为UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。

据公告称，这波整治将着力解决3大突出问题，一是发布“自媒体”违规采编的各类网络新闻资讯；二是发布“标题党”文章，如恶意浮夸、“唱衰”、“卖惨”、冒名炒作等；三是发布违背“社会主义核心价值观”的不良资讯。公告并要求业者，自10月27日至11月9日，对照问题清单深入开展自查整改，于11月9日下午5时前，向网信部门提交自查整改报告和内容营运制度规范并接受审核。

中央社说，公告表示，网信部门将针对业者自查整改情况进行检查评估，对整改后问题依然突出的手机浏览器，将依法依规进行严肃处置，直至取缔相关业务。此外，各地网信部门还将对属地手机浏览器进行全面摸底排查，一并按要求纳入专项整治和督导整改。