中国宣布制裁美国三大武器制造商

针对美国对台军售，中国外交部发言人赵立坚10月26日表示，将对参与军售的洛克希德马丁、波音防务和雷神等美国企业，及相关个人实体祭出制裁。波音防务（Boeing Defense, Space & Security）是波音集团旗下的子部门，业务范围包括国防、太空及安全。据人民网等官方媒体报导，赵立坚26日下午在中国外交部例行记者会中作上述表示。另据法新社最新消息，华盛顿宣布以24亿美元向台湾出售100枚导弹。

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赵立坚表示，中国多次指出，美国向台湾出售武器装备，严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和安全利益。中国对此强烈反对，予以强烈谴责。

赵立坚说，为维护国家利益，中国决定采取必要措施，对洛克希德马丁（Lockheed Martin）、波音防务和雷神（Raytheon）等美国企业，和在售台武器过程中“发挥恶劣作用”的美国有关个人和实体，实施制裁。

他强调，中国再次敦促美国恪守“一个中国”原则的承诺和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台任何军事联系，并指将继续采取必要措施，捍卫国家主权和安全利益。

据联合网报道，美东时间21日，美国国防安全合作署（DSCA）发布新闻稿指出，美国国务院已批准3笔对台军售，并已正式知会国会。

这3笔军售包括海马斯多管火箭系统、增程型距外陆攻导弹、F-16新式侦照荚舱，总值约18.113亿美元，是美国总统特朗普（Donald Trump）上任后第8次对台军售。

洛克希德·马丁、雷神、波音防务在华都有哪些业务呢？

洛克希德·马丁：

洛克希德·马丁与中国的商务往来包括2013年与中方签订合约，在中国南部沿海建造10兆瓦小型热能转换站；2014年则与中国国家核电技术公司签订合约，承诺在2017年前爲中国建造完成核反应堆冷却剂系统；2019年9月更曾向中国奥凯航空出售2台全任务飞行模拟器。

飞机卫星方面，旗下西科斯基飞机与中国昌河飞机等公司联合成立上海西科斯基飞机有限公司，洛克希德占股49%，为最终受益人。

雷神：

雷神向中国销售飞机发动机、在中国11个城市供应2,500部自动扶梯和电梯。

波音防务：

波音公司60%的收入来自于商用飞机，约16%收入来自全球服务业务，波音防务的收入只占不足23%。尽管波音防务的业务与中国关联度不大，但外界关注中美关系如进一步恶化，会否蔓延影响商用飞机业务。

新冠疫情本使航空公司损失惨重。加之，2019年3月10日一架隶属埃塞俄比亚航空的波音737 MAX 8客机于起飞后不久坠毁，机上149名乘客和8名机组人员全部遇难。这给波音客机声誉带来巨大冲击。