中国解放军报提聚焦备战打仗

在中共19届五中全会召开之际，解放军报今天在头版刊登了两篇战意浓浓的文章，声称“军事训练应该瞄准强敌对手，聚焦备战打仗”。文章没有提及强敌对手所指细节。

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据中央社今天报道说，解放军报战意浓浓，提出聚焦备战打仗。中国解放军报今天刊登的本报评论员文章指出，中国国家主席习近平日前在“纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会”上，要求全党、全军、全国各族人民铭记抗美援朝战争的艰辛历程和伟大胜利，敢于斗争、善于斗争，知难而进、坚韧向前。

据文章表示，必须加快推进国防和军队现代化，把人民军队全面建成世界一流军队，为实现中华民族伟大复兴提供更为坚强的战略支撑。

中央社说，该报的另一篇署名文章则指出，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎（2019冠状病毒疾病）疫情加剧了大变局的演变，解放军军事训练外部环境和内部条件深刻变化，各种变动因素叠加冲击，给军事训练带来了前所未有的机遇和挑战。文章引述军委训练管理部负责人说，“面对复杂形势和艰钜任务，军事训练应该瞄准强敌对手，聚焦备战打仗，着眼随时能战，做到战训一体，加快生成和提高打赢未来战争的能力。”