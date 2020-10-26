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中国解放军报提聚焦备战打仗

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图为中国解放军仪仗队一名士兵在欢迎莫桑比克总统访华检阅仪仗队仪式中
图为中国解放军仪仗队一名士兵在欢迎莫桑比克总统访华检阅仪仗队仪式中 © 路透社照片
作者： 小山
4 分钟

在中共19届五中全会召开之际，解放军报今天在头版刊登了两篇战意浓浓的文章，声称“军事训练应该瞄准强敌对手，聚焦备战打仗”。文章没有提及强敌对手所指细节。

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据中央社今天报道说，解放军报战意浓浓，提出聚焦备战打仗。中国解放军报今天刊登的本报评论员文章指出，中国国家主席习近平日前在“纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会”上，要求全党、全军、全国各族人民铭记抗美援朝战争的艰辛历程和伟大胜利，敢于斗争、善于斗争，知难而进、坚韧向前。

据文章表示，必须加快推进国防和军队现代化，把人民军队全面建成世界一流军队，为实现中华民族伟大复兴提供更为坚强的战略支撑。

中央社说，该报的另一篇署名文章则指出，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎（2019冠状病毒疾病）疫情加剧了大变局的演变，解放军军事训练外部环境和内部条件深刻变化，各种变动因素叠加冲击，给军事训练带来了前所未有的机遇和挑战。文章引述军委训练管理部负责人说，“面对复杂形势和艰钜任务，军事训练应该瞄准强敌对手，聚焦备战打仗，着眼随时能战，做到战训一体，加快生成和提高打赢未来战争的能力。”

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