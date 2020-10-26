五中全会今揭幕定2035目标　评论料涵盖防美国施压应对政策

一连四天的中共十九届五中全会今早在北京召开，总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议（讨论稿）》向全会作出说明。

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面对西方围堵，市场普遍认为，由习近平提出的「以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局」（双循环）发展模式，或成为「十四五」规划核心理念。中央党校前副校长李君如接受中新社访问时更指出，即将通过的「十四五」规划，是开启30年现代化新征程的第一个五年规划，其制定和执行将关系到后面25年的现代化，把中国经济从高速增长推动到高质量发展。

五中全会虽然主要谈中国经济，但在现时中美关系紧张的形势下，时事评论员刘锐绍预料，这不能不谈中美关系如何影响中国经济，特别是如何防止美国在经济上进一步占中国便宜，并预防美国在其他方面施压以致幅射到中国内部经济，须为此思考如何透过内循环来保障中国的经济安全，因为过往中国经济要「保八」(即GDP要维持在8%的增长)时，当中2%由外贸贡献，在外贸因美国受压的情况下，王歧山上周已在论坛表明，将由过往的投资推动，改为以投资和消费推动经济，便是一例。

他指出，习近平在上周的抗美援朝纪念活动上的用辞之硬，是过去纪念活动所未见，相信是要向美国以致中国人民表明，中国是不会妥协的。他认为，中方在中美问题上，会采取经济和政治分开处理的态度：经济上，对美国会继续尽量保留实力，保持中美贸易进展；政治上则会不断收紧，甚至对美国有更大的预防。