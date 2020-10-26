党内博弈？台媒称朱镕基王岐山五中全会前曝光或是拥美派占上风

中共权斗牵扯到美国总统大选？据自由时报今天报道称，中共第十九届五中全会即将从今日起在北京召开，而会前各种迹象显示，中共台面下权斗激烈，尤其是，中共国家副主席王岐山及前总理朱镕基的连接现身，被分析，在美中紧张关系中，拥美派暂时取得上风。

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据自由时报今天报道，中共五中全会，王岐山、朱镕基曝光被指“拥美派”占上风。该报道综合媒体消息，中共五中全会预定今日起到29日在北京召开，北京已经提高警备等级，举行的京西宾馆更是戒备森严，由于四中全会曾爆出1人死亡，本次的五中全会更关系到是否有接班人、习近平是从总书记变“党主席”等问题，格外受到瞩目。

该报道说，之前，传出王岐山遭冰冻、心腹更一个个落马被处理，被视为是与习近平撕破脸的迹象，但是，10月23日，中共国务院前总理朱镕基92岁生日，当天他穿红袍在医院庆生的照片在网络流传，接着10月24日，王岐山以线上致辞方式，出席在上海召开的第二届外滩金融峰会。而正战的如火如荼的美国大选，原来被认为领先的民主党拜登，被爆出他儿子杭特“电邮门”事件，不止有性丑闻，更扯到一堆包括拜登在内的民主党大咖都在中国发大财，更疑与现任中共领导人习近平有“交易”，形成更诡谲的美中关系。

据自由时报说，熟悉中国政治情势的名嘴陈破空分类中共政治态势，把习近平归类为反美派，而王岐山等人归为拥美派，王、朱这两人在五中全会前现身，显示反习派中的拥美派暂时取得上风。