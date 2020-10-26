喀什再增26例无症状 曾说武汉疫情可防可控染疫专家今次警告疑有超级传染者

新疆喀什地区两天内新增超过百例2019冠状病毒疾病无症状感染者。新疆自治区新闻办公室晚间举行记者会通报，截至今天下午4时，喀什再新增26名无症状感染者。中国媒体引述北京大学第一医院医师分析，这些人员应是在出现症状前就被验出，当地不排除已出现超级传播者。

广告 继续浏览后续

新疆喀什疫情延烧，报再增26名无症状感染者。中央社综合人民网、央视网等中国官媒消息，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心副主任王希江今晚在记者会作上述通报，并表示新增感染者均在疏附县，全部为25日无症状感染者的密切接触者。

新疆喀什疏附县24日报告新增一例无症状感染者，为一名17岁少女。当地疫情防控指挥部随即对她的密切接触者与间接密切接触者进行核酸检测，截至25日下午2时，当地新增137人呈现核酸阳性反应，均为无症状感染者，并且都和这名少女父母所在的三村工厂有关。截至目前，新疆喀什地区累计达164名无症状感染者。据中国国家卫健委专家组成员、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强近日受访时表示，少女的父母将病毒从工厂带回并传染给女儿的可能性较大，但也不排除这名少女感染后将病毒带给父母的可能性。

据该报道，对于喀什突发疫情，陆媒今天引述中国疾病预防控制中心前副主任杨功焕表示，目前还无法判定原因，但应该与当地冬季来临、气温下降有关。北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发警告，由于疫源不明，加上感染量大，可能意味着已出现二代、三代甚至更多传染病例，也不能排除出现了“超级传播者”，因此绝不可掉以轻心。

据王广发指出，人的活动范围有限，一个患者平均可感染3人。以此推算，138例的数量可能意味着已出现二代、三代甚至更多传染病例，也不能排除出现了“超级传播者”。他强调，一定要从最坏的地方着眼，把防控网编织得更为密集，尤其流行病学调查一定要深入、精细。虽然有一定客观存在的难度，但要尽可能地溯源到第一例感染者，并查清这一轮传播的源头到底是人还是冷链食品等物品。

据中央社说，2019年冠状病毒疾病疫情今年初爆发后，王广发曾于1月初与中国国家卫建委专家共同前往武汉调查，并在受访时宣称新型病毒致病性较弱，“疫情可防可控”。但他之后却染疫，并在3月5日获官方颁发“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号，引起网上舆论质疑。