学生会不满港大聘清华党委作副校长 促推迟拍板会议

港大学生会联署反对任命有政治联系人出任副校长長，小图为申作軍(图左)和宮鵬(右)(麥燕庭製圖)

近年因高层人事任免而引发争议的香港大学，最近再现的人事风波扩大。香港大学校务委员会据报明(27日)天举行特别会议，以通过聘用包括疑是中国清华大学党委在内的申作军出任港大副校长的任命，但港大学生会发出联署声明，强烈反对聘任具政治联系人士当副校长，指校委会若在此时委任两名极具争议的人选为港大副校长，「等同于宣告港大院校自主之终结」，促请校委会推迟会议，直至完成尽职调查和申作军书面申报其政治连系。

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据香港传媒揭发，获遴选委员会推荐出任港大副校长(研究)的清华大学工业工程系系主任申作军，曾是该校党委，在传媒揭发之日，清华网页上的党委名单中，申作军的名字遭删除，但在不同年分的google快照显示，他曾两度当选党委；另一名副校长 (学术发展)的推荐成员宫鹏则被《苹果日报》揭在多年前被卷入「枱底交易」疑云，指他协助时任中国科技部部长徐冠华之女徐冰入读加州大学柏克莱分校，并担任徐的硕士及博士学位指导教授，以换取在中国获得大量研究经费。宫鹏否认，指责有关报道是诽谤。

在校委会讨论是否接纳遴选委员会建议前夕，作为本科生代表的校委会成员李梓成表示，有其他校委忧虑，若通过两名副校长人选的任命，或影响港大的学术发展及形象，故此他已向秘书处要求延后会议，但未获答复。

另外，港大学生会昨(25日)晚亦发出联署声明，就两名副校长任命提出三大要求，包括延后委任直至校委会尽职调查是次遴选委员会之利益冲突以及候选人之背景资料，并公开调查报告；公开遴选委员会成员名单及相关遴选准则；最后是申作军以书面向学生及公众作政治申报。

联署声明指出，是次两位副校长人选的背景与政治联系均被公众以及学生强烈质疑，但强调校园不应成为政治角力场所的港大校方，却打算委任有明显政治联系的候选人进入决策层，处理人士任命和掌管研究方向，此举既违背校方守护学术自由的承诺，亦是公然败坏港大声誉。

声明又指出，申作军被揭发身兼数职，不仅于清华大学和加州大学柏克莱分校担任教授，更于京东集团任职智能供应链首席科学家，令人质疑他是否有为港大一心一意付出的打算。

联署声明亦质疑，遴选委员会成员之一的校长张翔，过去十多年与两位候选人于加州大学伯克莱分校共事，存在利益冲突；而另一成员王于渐，则是未经遴选程序而「暂任」首席副校长已有一年，并多次参与各种重大的校政决策，包括今次参与选出第四位大学管理层，不符程序公义。

NOW新闻涉嫌自我审查 删除批评申作军党委身分言论

在传媒披露申作军曾在清华大学网页上出现为党委之后，不少传媒引述立法会教育界议员叶建源的批评，Now TV新闻台23日亦有作出报道及评论，但在题为《叶建源冀港大澄清申作军是否有党员背景》的报道中，叶的评论翌日凌晨被抽起，而相关的评论其后在手机新闻中被下架。据了解，将评论描起和下架的决定由Now TV新闻及财经信息主管陈铁彪作出。立场亲中的陈铁彪响应网媒《众新闻》时表示：「我认为不适合咪落架(即下架)啰。」

在引发自我审查疑云之后，Now TV再次访问叶建源，以他质疑两位副校候选人和校长张翔均来自柏克来，未必能令港大兼容并蓄作为标题，内文则有叶要求当事人或港大校方明确交代申作军是否有中共党员背景的声音。

其后，陈铁彪和该台新闻及财经信息副总裁李伟亮统一口径向不同传媒再解释，上周五新闻播出后，得悉部分内容仍需进一步核实，港大校方也在响应中指出媒体报道有误，认为不适宜在未确定的消息上再加揣测性的评论。他们又表示，新闻部其后有继续更新及报道相关新闻，包括叶建源的电话访问。

根据媒脏报道，经港大校长张翔领导的遴选委员会推荐，清华大学的申作军和宫鹏同时出任副校长，分别主管研究和学术发展，若获明天召开特别会议的港大校委会通过，两人最快于明年1月展开为期五年的任期。