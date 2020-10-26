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惩罚对台巨额军售 中国瞄准洛克希德马丁、波音防务和雷神

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美国洛克希德马丁(Lockheed Martin)公司标识广告照片
美国洛克希德马丁(Lockheed Martin)公司标识广告照片 © 网络照片
作者： 小山
4 分钟

据中国外交部发言人赵立坚今天表示，将对参与对台军售的美国实体实施制裁，包括洛克希德马丁、波音防务和雷神。美国国防部上周三表示，美国国务院已经批准对台湾出售三项武器系统的计划，军售项目包括感测器、飞弹和大炮，总价值可能为18亿美元。

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据路透社今天报道说，中国外交部称将对参与对台军售美国实体实施制裁 包括洛克希德马丁、波音防务和雷神。中国外交部发言人赵立坚是在今天的例行新闻发布会上作如上表示，赵立坚称将对参与对台军售的美国实体实施制裁，包括洛克希德马丁、波音防务和雷神。

赵立坚说，针对上周三美国国务院批准三项对台军售案，赵立坚此前称，此举严重违反一个中国原则和中美联合公报，严重干涉中国内政，敦促美国停止对台军售。

美国国防部上周三表示，美国国务院已经批准对台湾出售三项武器系统的计划，军售项目包括感测器、飞弹和大炮，总价值可能为18亿美元。美国国务院周三正式通知国会的对台军售中，还包括11个由洛克希德马丁(Lockheed Martin)生产的海马斯多管火箭系统(HIMARS)发射器，估计价值为4.361亿美元。

据路透社，在周三的通知之后，后续的国会通知项目可能还包括通用原子公司(General Atomics)制造的无人机；以及波音制造的陆基鱼叉反舰导弹。

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