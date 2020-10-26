拒澳煤之际 中国大批进口美国及拉美yuan'you

数据显示，9月中国自美国原油进口增至纪录高位，同时巴西一跃成为中国的第三大原油供应国。与此同时，澳大利亚对中国煤炭出口9月创出了年内最低水平。

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据路透社今天报道说，中国9月对美国原油进口创纪录，巴西跃升为中国第三大供应国。中国海关总署数据显示，美国9月对中国原油出口激增至390万吨，因受低油价以及中美贸易协议的刺激。这刷新了7月创下的前纪录高位367万吨，也较上年同期增长一倍有余。

自巴西进口原油达到449万吨，大大高于上年同期的296万吨。巴西取代伊拉克成为对中国的第三大供应国，伊拉克跌至第五，美国居第四。中国1-9月进口巴西原油3,369万吨，较上年同期增加15.6%。巴西国家石油公司(Petrobras)在7月时称，该国石油出口的70%为面向中国。

根据路孚特的贸易数据，预计中国在10-11月期间将收到约621万吨美国原油。

数据显示，沙特阿拉伯上月重新夺回对中国最大石油出口国的地位，之前两个月一直屈居俄罗斯之后。中国自沙特进口原油778万吨，相当于189万桶/日，高于8月时的124万桶/日。根据路透社计算，俄罗斯上月对中国出口原油748万吨，合182万桶/日，较上年同期增加18.6%，比8月高出32.8%。不过，今年1-9月，俄罗斯仍以总计6,462万吨的供应量占据对中国出口国的榜首，较上年同期高出16%。沙特出口6,357万吨，较上年同期增加6.5%。

据路透社说，中国1-9月原油进口激增13%，因炼厂加大生产以满足经济在疫情后迅速复苏的需求，同时油价低廉也让库存以创纪录的速度上升。

据联合早报今天引述消息说，9月份澳大利亚对华煤炭出口创出了年内最低水平，而在此之前，中国自澳煤炭进口已经因为进口配额的收紧而出现了普遍下降。北京因与堪培拉关系紧张而于本月下令暂停澳煤进口后，进口量可能还会进一步减少。中澳两国关系的恶化也已导致澳大利亚对华农产品出口受限。蒙古当月取代澳大利亚成为了中国的最大煤炭供应国。