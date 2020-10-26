新疆1人带出137人染疫 喀什4乡镇列「高风险」区

中国吉林省吉林市再度爆发新冠疫情后宣布封城，图为警察守卫在火车站进口。

新强喀什爆发新一轮武汉肺炎疫情，自该区疏附县前(24日)天发现一名17岁无症状感染者后，昨午再确诊多137宗无症状感染病例，令新一轮染疫总数增至138人。新疆卫生健康委员会公布，由今天零时起，将疏附县站敏乡、托克扎克镇、吾库萨克镇及萨依巴格乡疫情风险等级定为高风险，县内其他乡镇定为中风险。

广告 继续浏览后续

根据新疆卫健委通告，首名发现的17岁无症状女感染者，经定期检测发现，是疏附县站敏乡二村村民，在三村的制衣厂工作，现正接受隔离观察，暂时没有发热或咳嗽。疾控部门昨日下午为制衣厂内831人进行病毒检测，结果全部阴性。不过，与染疫少女父母于三村同一工厂相关工作者，则有137人对病毒测试呈阳性反应，全属无症状感染者。其余人士的测试结果均为阴性，包括确诊少女的父母及哥哥。

上述结果是经检测疏附县8.6万人的核酸测试结果得知，余下15.9万人的检测结果仍未公布。卫健委副主任顾莹苏表示，当局已基本掌握138人的活动轨迹，对排查到的所有密切接触者等落实健康管理。

至于喀什地区，至今有超过283万人接受采样，已有的超过33万个检测结果，未发现异常。当局指，已从阿克苏、和田、巴州、昌吉等抽调600多名检测人员紧急支持喀什，喀什地区亦抽调2500多名专业人员组建检测团队，预计疏附县今日内可完成全民检测，其他县市后日可完成。

基于疫情出现，离开喀什的外地游客，须持有7日内有效的核酸检测阴性报告，而由外地进入喀什者，则毋须隔离或携带检测报告，只须戴口罩、量体温及扫瞄「健康码」。不过，中国内地至少有六个省市的疾控中心已劝喻市民，近期如非必要，不要前往喀什旅行及出差。

中国过去一日新增20宗确诊病例，全部由境外输入，分别来自上海、内蒙古、陕西、河北、山西、福建、广东及四川；另有一宗新增疑似病例，亦属境外输入病例。

截至昨日午夜，中国内地共有85810人确诊染疫，死亡病例4634例。