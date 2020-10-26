港媒指中国打贪政法“闷雷滚滚”整顿未停

中国江苏省委常委兼政法委书记王立科日前“主动投案”，他曾被视为前中央政治局常委薄熙来的“余党”，有分析认为，中共总书记习近平开铡已8年，中共的政法系统的大整顿还在继续。

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中共中央纪律检查委员会10月24日通报，江苏省委常委、政法委书记王立科“涉嫌严重违纪违法，主动投案”，目前正接受中纪委与国监委纪律审查和监察调查。据中央社今天报道称，中共政法高官自首，港媒指：大整顿还没停。

该报道引述香港01消息，王立科是2012年中共18大后第4个落马的省级政法委书记，也是第一个自首的省级政法委书记。王立科之前，中纪委分别在2020年8月18日和6月14日，宣布调查上海市副市长兼市公安局局长龚道安，和重庆副市长兼公安局长邓恢林。邓恢林更是自王立军以来连续第3个落马的重庆公安局局长。

2012年中共18大以后，已有李东生、杨焕宁、孟宏伟和孙力军4名公安部副部长被调查。

在王立科“主动投案”的1个多月前，“全国政法队伍教育整顿试点办”前往江苏调研。消息说，当前中国政法系统内部已然“闷雷滚滚”，从中央到地方一大批高官的纷纷下马，说明政法系统还在整顿，形势逼人。

该消息指出，如果从习近平2012年上台即首先拿下四川省委前副书记李春城等周永康关系人算起，对政法系统的整顿已经持续约有8年之久，而且没有停止迹象。报导认为，如果对比中共18大前与现今中国政法系统的状况，可以发现尽管仍不时有中央级大员被调查，但整体确实已有较大改观。而以目前的形势来看，中国政法系统的震荡，未来还将持续相当长一段时间。

据中央社说，公开资料显示，王立科生于1964年，现年56岁，长期在辽宁省内基层公安系统任职。2003年至2006年间，王立科担任辽宁省锦州市公安局副局长等职，而时任市公安局局长的，正是2012年2月躲进美国驻成都总领馆的重庆市前公安局局长王立军。该报道称，王立军是揭开薄熙来倒台序幕的关键人物，而王立科在辽宁担任要职的时间也与薄熙来主政辽宁时期有重叠，他因此被视为“薄王余党”。