王岐山促中国金融业不走投机赌博歪路

香港经济日报今天报道，中国国家副主席王岐山在第二届外滩金融峰会发表视频致辞时，对中国金融业提出要坚持金融服务于实体经济、要坚持防范化解金融风险、要坚持金融创新与加强监管并重的“三要”。王岐山也促中国金融业不走投机赌博歪路。

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据香港经济日报今天报道称，王岐山对中国金融业提出“三要”，不走投机赌博歪路。在要坚持金融服务于实体经济方面，王岐山表示，金融脱离实体经济就是无源之水，无本之木。金融不能走投机赌博的歪路，不能走金融泡沫自我循环的歧路，不能走庞氏骗局（指投资诈骗）的邪路。

在要坚持防范化解金融风险方面，王岐山表示，金融业遵从的安全性、流动性、效益性三原则中，安全性永远排在第一位。要加强制度和能力建设，使中国金融企业经得起开放条件下市场竞争、经济周期变化、外部冲击考验。要标本兼治，用经济发展的增量削减风险，用规范的方式应对风险。在市场化、法治化的基础上，有序处置风险，守住不发生系统性风险的底线。

在要坚持金融创新与加强监管并重方面，王岐山称，近年来金融新技术广泛应用，新业态层出不穷，在提高效率带来便利的同时，也使得金融风险不断放大。有理想但不能理想化。要在鼓励金融创新，激发市场活力，扩大金融开放与金融监管能力之间寻求平衡。

该报道称，王岐山还表示，近年来，中国经济市场和资源“两头在外”的国际大循环动能明显减弱，内需对经济增长的贡献日益强劲。未来中国经济内需潜力会不断释放。将坚持供给侧结构改革，继续扩大内需，更多依托国内市场，提升供给体系对需求的有效性。王岐山还强调，要把中国经济增长动力，从要素驱动转向创新驱动，从投资拉动转向消费投资双驱动，从“两头在外”转向自主与开放相容，消除要素流动障碍的阻滞，畅通国民经济循环，更大范围把生产和消费联系起来，扩大交易范围，推动分工深化，提高生产效率，促进财富创造。