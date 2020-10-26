菅义伟发表施政演说  谈及习近平访日延期原委

26日，日本召集第203届临时国会，首相菅义伟在众院全体会议上发表就任后首次施政演说（所信表明演说）。菅义伟表示在外交和安全保障方面以日美同盟为核心，强调日美同盟是“外交和安保的基轴”以及“印度太平洋地区和国际社会和平、繁荣、自由的基础”，对于中国，他表示：“应该坚持的意见就坚定地坚持，并在共通的各种课题上继续合作。”

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他在演说中说明了中国国家主席习近平作为国宾访日计划延期是受到了新冠疫情影响，菅义伟还表示将“积极利用日中高层（会晤）的机会”。他指出日本与中国和韩国的关系“极其重要”，但是同时对中国海警船驶入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的区域表示不满。

菅义伟在讲演中将朝鲜绑架日本人问题视为政府最重要课题，提出将继承安倍政府的路线，希望和朝鲜劳动党委员长金正恩面对面直接对话。

关于他自己的就任，他说他“在新型冠状病毒感染扩大和战后最大幅度的经济衰退的国难的风口浪头，担负起了为国家掌舵的非常重大的责任”，表示“将绝对防止新冠爆发式传染，坚决守卫国民的生命和健康”。他还承诺实现不孕治疗适用保险，加紧手机资费下调等，并表示菅义伟内阁将是为国民工作的内阁。

在谈及他所希望的社会目标时菅义伟指出：是“自助、共助、公助和纽带”。

他宣布2050年将实现日本国内温室气体零排放，将促进产业结构和经济社会变革，以成长战略为支柱，打破行政纵式分割、既得利益及因循守旧的先例主义，全力推进法规改革，他表示将克服日本在新型冠状病毒感染症流行后所暴露的日本数码化的落后和产业供应链的过度倾斜等问题。