亲中专家指支联会涉嫌违反国安法 李卓人：为整治造势

继警方禁止香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)举办六四烛光悼念晚会后，亲中传媒首次发文呼吁以国安法令支联会停止运作。本身是法律学者的中国港澳研究会理事顾敏康撰文指出，支联会妄图以行动推翻共产党，涉嫌触犯《香港国安法》，促请警务处国家安全处对支联会展开刑事调查，并追究责任。支联会主席李卓人指出，文章以含混字眼诬陷该会，显然是为当局用国安法整治不同团体造势，并且企图威吓民间团体，但该会不会因此噤声。

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曾任香港城市大学法律学院副院长的顾敏康教授今(27日)在《大公报》以《「支联会」涉嫌违反国安法》为题撰文，指支联会不单是骂共产党，还付诸行动以推翻共产党。

他举例称，支联会主席李卓人于7月1日透过网络参与美国国会的听证会，为美国制裁香港提供子弹，「这与美国国会事后通过制定有关国内法律制裁香港脱不了关系」，故而是涉嫌违反国安法第29条「请求外国」对香港或中国进行制裁的受禁行为；违例组织一旦罪成，应责令其暂停运作。

李卓人向本台反驳其言论，指他作证时并无要求美国采取制裁行动，只是如实反映香港的人权情况，以至批评港区国安法彻底破坏「一国两制」，顾敏康的说法，好像是指相关表述和呼吁别国关注香港人权收况就等于是敌对中国，相信这说法连中国也不会认同，因为中国并不承认香港人权情况差。

对于顾敏康以支联会鼓吹「结束一党专政」是在「煽动他人破坏，甚至颠覆国家政权」，涉嫌违反国安法第23条，李卓人反驳指，结束一党专政只是要求中国推行民主，中共可以透过民主选举执政，与中国宪法并无相违。

李卓人又澄清，顾敏康指他和其他人在去年22日的中环集会上「高呼『港独』口号」，并不真确，因为他当时只是叫反修例口号，顾氏不应以其他在场人士的行为等同是他所作，更不应含糊其辞，意图诬陷支联会。

李卓人认为，相关文章一是在制造威吓或寒蝉效应，让他们噤声；二是企图为当局用国安法整治香港不同团体造势，在现时宁左勿右的氛围下首先发声，但他表明，支联会不会被吓倒。

支联会在1989年因应中国民主运动在港成立，港府曾以「放下历史包袱」等说法劝喻该会自行解散，但支联会不为所动，并在过去三十一年来，每年在维园举行六四烛光悼念晚会，当局未有禁止，但在今年，警方首次禁止支联会在维园举办六四集会，当人群聚集后，更控告李卓人等24名支联会常委和民主派人士参与非法集会。