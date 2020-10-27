孟晚舟案 加拿大警方证飞机外逮捕合法程序无疵

中国华为财务总监孟晚舟逮捕引渡案昨天起连续四天开庭听证，聚焦孟晚舟辩方指控加拿大警方逮捕违反法律，且程序违法。加拿大警方受召到庭应讯，作证指逮捕以及程序均合法合规。庭审今天继续进行。

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据路透社报道说，加拿大警方证人在法庭表示，逮捕华为孟晚舟符合程序。消息称2018年在温哥华逮捕华为首席财务官孟晚舟的加拿大警察周一告诉法庭，这次逮捕符合相关程序。

孟晚舟的律师团声称她的权利当时受到侵犯。

孟晚舟的美国引渡案恢复审理，她周一抵达不列颠哥伦比亚省最高法院，出席为期五天的听证会。未来五天听证会的焦点在于，孟晚舟律师团指控加拿大与美国当局2018年12月在温哥华国际机场逮捕她时滥用程序。据路透社说，此案已加剧了中国与美国及加拿大之间的外交紧张关系。

孟晚舟的律师团队指控，当局利用加拿大边境服务局(CBSA)及其权力搜查乘客，以侵犯其权利的方式调查她。政府律师John Gibb-Carsley问实施逮捕行动的警察Winston Yep，为何不在孟晚舟的航班降落后就登上飞机。Yep说，因为机场在CBSA的管辖范围内，因此决定首先由CBSA履行其职责。Yep称对这一程序“不存在担忧”，并称如果他们在飞机上实施逮捕，飞机上的其他乘客构成潜在的暴力风险。

据该报道，孟晚舟的律师团声称，CBSA不当地扣押了她的电子设备，并将识别信息分享给了美国当局。据Yep表示，皇家加拿大骑警(RCMP)应美国的请求，让CBSA扣押孟的设备，并将它们放入法拉第袋中。这种袋子可以防止数据被删除。他补充说，该请求是“程序的一部分”，没有理由担心。

Gibb-Carsley询问Yep的上司是否对CBSA在RCMP之前进行调查表示过担忧。“没有，”Yep说，并称他的上司担心孟晚舟可能会躲避CBSA并逃离机场，Yep也有这种担忧。但华为的律师Richard Peck表示，Yep对飞机上可能发生暴力事件的担忧是虚伪的，作为训练有素的警察，RCMP应该能够在飞机上逮捕孟晚舟。Peck还说Yep当天的书面记录“非常稀疏”，并提请大家注意Yep并没有按照加拿大引渡法的要求按时间顺序写下当天的报告。

路透社说，孟晚舟的引渡听证会预定在2021年4月结束。