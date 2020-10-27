官方否认上海爆发本土疫情网传

网传中国上海市浦东新区近日因为一名居家隔离人员感染新冠肺炎病毒，已导致5人确诊。不过官方昨晚否认，强调该病例并未造成疫情扩散，密切接触者均呈阴性。

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据中央社今天报道称，网传上海爆发本土疫情，官方否认。消息说，近日微信群组盛传一段聊天记录称，上海浦东新区花木地区发现5例确诊病例，因为一户居家隔离人员确诊，此人还请了水电工上门，而且水电工的服务半径涉及30多户、7个街镇，导致相关密切接触者都被送去集中隔离点，另外30多户人家也已被集中隔离，是否被传染待查。花木地区已因此加强量体温、戴口罩。

对此，浦东新区官方微博26日深夜通报称，10月22日，浦东新区有1例境外入境人员在“7+7”隔离期间出现症状，经综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学诊断结果等后被确诊，已转运至公共卫生临床中心治疗。据通报称，相关部门已按照防控要求排查病例的密切接触者和一般接触者、密切接触者的密切接触者，全部落实相应管理措施，并全部进行核酸采样检测，目前结果“均为阴性”。病例住所通道、电梯等公用区域也已按规范完成消毒。

据该报道，针对网传聊天记录宣称街道和居委没有采取任何隔离措施，导致居家隔离人员确诊后传染他人，上海官方强调，对境外入境人员检测、隔离14天的规定一直没变过，对居家隔离人员的管理也非常严格，所有入境人员从入境到卫生检疫、检测、转运全部是按照规定实行无缝对接和全程闭环管理。