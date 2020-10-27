日本官房长官避答中国军舰警告日本飞机“侵略领空”问题

日本官房长官加藤胜信在27日午前的记者会上，在答记者问时避答有关日本海上保安厅飞机在钓鱼岛附近受到中国军舰“侵略领空”警告的问题。

广告 继续浏览后续

在记者会上，《朝日新闻》的记者问到：据《产经新闻》的报道，去年11月，在尖阁诸岛附近（中国称“钓鱼岛”）上空飞行的日本海上保安厅飞机，受到中国方面“侵犯中国领空”的警告，中国方面对日本的飞机和公用飞机进行“侵犯中国领空”的警告，多达四次，而从海上进行警告尚属首次，我想确认这一报道的内容，而日本方面什么时候，采取怎样的方式进行了抗议？

而加藤胜信对此是否为事实未做明确回答。加藤指出：对于现场的交涉，我们一直避免回答，不过对中国方面对尖阁诸岛单方面的主张并按照自己的主张行事的时候，我方进行适当的和强烈的抗议。

据《产经新闻》27日的报道指出，“中国方面向日本公用飞机主张领空主权还是首次”，“明确表示把日本公用飞机从空域中排除的姿态是极其特异的动向。”

据说日本方面当时在发生此种情况的现场并通过外交途径向中国方面提出了抗议，表示“中国单方面的主张不能接受。”

另据报道，日本现在对于中国方面在钓鱼岛海域的活动十分担忧，日本自民党前防卫大臣稻田朋美等“志同道合”议员10月23日在党总部与政务调查会长下村博文举行会谈，要求自民党领导部门给予协助，敦促政府推进在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）及周边海域开展固有生态系统和资源调查的议员立法。下村表示：“对于尖阁诸岛的调查和开发的讨论应该在党内推进”。