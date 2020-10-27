林郑月娥宣布下周将率团赴北京

香港特首林郑月娥10月26日宣布，下周将率团赴北京，与北京的各部委商讨惠及香港的经济措施，随后前往广州及深圳，商讨粤港澳大湾区建设和港深合作。她还宣布，下月起容许在中国大陆的香港居民回港时，豁免检疫十四日，初期设配额。香港与新加坡的“旅游泡泡”安排也以下月内实施为目标。此外，港府开始研拟修法强制检测。

广告 继续浏览后续

林郑月娥早前搁置公布施政报告，说因十月底要到北京去商讨惠港政策，但一直没有动静，香港盛传北京冷落林郑。26日，林郑月娥高兴宣布，将于下周率团到北京，与北京各部委商讨支持香港的经济措施。她称，较原订时间延后上京，不会影响十一月底前发表施政报告的计划。

林郑26日还针对陈同佳案表示，据从香港圣公会教省秘书长管浩鸣的了解，陈同佳仍愿意到台湾投案，现在只差一张陈同佳的入台签证，并称只要陈同佳获入台签证，事情就可解决。她强调，入台证的签发权不在港府，但只要陈同佳获入台签证，其他安排事宜，包括辅助性工作，港府十分愿意做。

谈及香港防疫部分，林郑表示，港府已展开强制检测的法律修订工作，强制指定人士接受病毒检测。此外，港府计划设立四个长期社区检测中心，为香港市民提供检测服务，同时让香港市民以付费形式获得核酸检测结果，以便日后经“健康码”或“旅游泡泡”安排出行。

港府食物及卫生局局长陈肇始26日指出，下月安排在大陆香港居民回港免十四日检疫，获豁免人士必须持阴性核酸检测证明，初期将设配额。陈肇始强调，当局在豁免安排上非常小心，一旦疫情爆发及风险提高，就会停止。

香港疫情进一步缓和，港府据此宣布，由本周五起，会放宽部分社交距离措施，其中饮食店最多可六人一桌，酒吧、夜店或夜总会最多可四人一桌。这些场所可营业至凌晨二点，并可恢复现场表演。至于公众场所“口罩令”、四人限聚令等措施会维持。