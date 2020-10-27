消息扑朔迷离 4港人寻庇护或未能进入美驻港总领事馆

据苹果日报今天报道说，香港学生动源前召集人钟翰林今早（27日）前往美国驻港总领事馆寻求政治庇护时，疑被多名警方国安处人员带走；另多间传媒引述消息指，有4名社运人士今午到美国驻港总领事馆寻求庇护，惟未能入内。

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据苹果日报今天报道称，传4名社运人士寻庇护不果，美领馆：未有任何回应。

3名前学生动源成员今早（27日）被捕，其中前召集人钟翰林今早前往美国驻港总领事馆寻求政治庇护时，疑被多名警方国安处人员带走，至今音讯全无。

另外，多间传媒引述消息指，有4名香港社运人士今午到美国驻港总领事馆寻求庇护，惟未能入内。

据该报道，今早被捕的前学生动源成员召集人钟翰林，原定今日到警署报到，由于他担心“有入无出”，故早前已向居英港人组织Friends of Hong Kong求助。该组织协助他向美国驻港总领事馆寻求政治庇护，惟今早双方失去联络。该组织表示，钟今早曾到美领附近的圣约翰大厦一间咖啡店坐下，并曾指发现自己被人跟踪，于早上约8时15分便失去联络。据知钟现正被扣留在中区警署。另外两名前学生动源成员何忻诺及陈渭贤，同样于今午2时许于警署报到期间被捕。

另外，多间传媒引述消息指，在钟翰林、何忻诺及陈渭贤被捕后，另有4名香港社运人士到美国驻港总领事馆寻求庇护。《南早》取得另一条4人经花园道欲到美领的片段，并在进入领事馆前与保安员交谈，不过最终被拒入内。有消息指他们正寻求庇护，当中至少一人面对与去年反送中运动相关的控罪。有线新闻亦引述消息指，4人并未能进入领事馆。

对于有传媒报道指，有4人于今午进入美领馆寻求庇护，美领馆发言人回应指，现暂未有任何回应。至于钟翰林今早同样想进入美领馆，却被警方国安处人员拘捕，发言人同样指，今日对此没有回应。

有法律界人士指出，根据国际公约，领事馆范围被视为派遣国的领土，免受派驻地的法律制裁，换言之，(如有港人到美领馆寻求庇护)，香港政府和警方可以要求美领馆交人，但是否交人则视乎美国做法，而除非得到美领馆同意，否则警方等执法机构不能内进。

该报道称，该法律界人士以《维基解密》创办人阿桑奇为例，指2012年阿桑奇到厄瓜多尔驻英国伦敦大使馆寻求庇护，随后便在大使馆内居住了7年，至去年才被大使馆驱逐。至于今次若有4名港人到美领馆寻求庇护，会否获批亦是视乎美国方面。

苹果日报说，根据资料，美国当局表明在国外的使领馆无权提供庇护，美国仅向在美国居住的个人提供庇护。