特首下周访京商支持香港经济措施 律政司研大湾区「港资港法港仲裁」

原拟本月底上京参与部委协调会议的香港行政长官林郑月娥，行程推迟至下月2日出发访问京粤两地，与中央部委商讨支持香港经济的政策，期望能在下月底之前发表的一年一度施政报告内发表。

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另一方面，律政司长郑若骅在网志表示，律政司正积极研究在粤港澳大湾区实施「港资港法港仲裁」的可行性，期望在大湾区订立民商事合同的港资企业，在没有「涉外因素」的情况下，可选用香港法律作为合同的适用法律，以及约定就合同或案件的争议在香港进行仲裁，她认为，上述措施一旦落实，将吸引更多企业在大湾区投资，对香港的法律界和商界都是一个喜讯，

林郑月娥今(27日)早出席会议前表示，下周二会议后出发前往深圳进行检测，然后前往北京，留京三天期间，将获安排出席港澳办及相关部委的协调会议。其后，她会转往广州及深圳，分别与广东省及深圳市领导商讨大湾区以至港深之间的合作。

至于上京日期由本月底推迟至下月初，林郑月娥表示，当时只计划访京一天，现改为三天，但北京现正举行五中全会，不可能与会议撞期，故延迟访京较为理想。

林郑月娥本月初突然破天荒推迟发表施政报告，改往深圳出席经济特区成立40周年庆典，但她声称，推迟发表报告是要上京争取支持香港经济的中央支持，预计月底成行。当时已有声音质疑这是林郑月娥的托辞，因为月底是五中全会举行日期，部委不可能在会议前几日就香港事务作出决定，即使开会，也会是五中全会会议于29日结束之后，但届时已接近周末，月底成行的机会甚微。

随团访京的官员包括财经事务及库务局长许正宇、运输及房屋局长陈帆、创新及科技局长薛永恒、食物及卫生局长陈肇始、政制及内地事务局长曾国卫，以及特首办主任陈国基。