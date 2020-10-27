突发！传4港人进入美国驻港总领事馆寻求政治庇护？

香港警方今天以违反港区国安法拘捕前“学生动源”召集人钟翰林在内的3人，钟翰林被捕前据报计划赴美国驻港总领事馆寻求政治庇护；中央社引述南华早报披露，有另外4人成功进入了美国总领馆。未来情势发展，美国，香港以及中国如何应对互动，引聚焦。

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据中央社今天报道称，南早指4港人进入美国总领事馆 寻求政治庇护。据英文南华早报官网说，钟翰林等3人被捕数小时后，另外4人获准进入美国驻港总领事馆；香港有线电视等媒体则指4人未能进入总领馆，立场新场为此向总领馆发言人谢汉伟（Harvey Sernovitz）求证，但谢汉伟拒绝评论。报导引述消息说，这些人士寻求政治庇护；而南早则确认其中至少一人因为去年的“反送中”示威而被起诉。

香港警方稍早前回复中央社查询时表示，经过进一步调查后，国家安全处今天分别拘捕了2男1女，年龄在17至21岁之间。警方还说，相关行动仍在进行，不排除有更多人被捕。港警表示，被捕港人涉嫌从9月至今在网上发表煽动他人分裂国家的内容，违反港区国安法第21条。

中央社说，综合各方讯息，被捕者是钟翰林以及前“学生动源”成员何忻诺（女）和陈渭贤。

今年7月底，钟翰林等3人与另一名成员何诺恒一起被捕，罪名是违反港区国安法。4人之后获准交保，依规定每月须向警署报到一次

南华早报说，钟翰林上午8时许在美国总领事馆附近的咖啡店被捕；何忻诺和陈渭贤则是赴警署报到时被拘。

据该报道，学生动源是2014年“占中”运动后成立的本土组织，明确主张“香港独立”。去年中“反送中”运动爆发后，钟翰林不时率领成员上街游行，高举争取“香港独立”的旗帜。港区国安法今年中生效后，钟翰林宣布香港学生动源停止运作，同时解散全体成员，相关工作由海外组织接管。