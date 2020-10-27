蚂蚁中港齐上市 集资2673亿港元 料成全球新股集资王

中国的金融科技巨擘蚂蚁集团今(27日)起一连四日在港招股，周四则会在中国大陆招股，两类股分合共集资2673亿港元(下同，折合约292亿欧元)，将成全球史上最大新股集资王，集团上市后，市值更可能成为中国之冠。由于市场反应热烈，国际认购开始一小时已超额4倍，有传蚂蚁计划提前一天截止机构投资者认购。有美国科技网媒指出，是次蚂蚁没有在美国股市上市，显示资本融资可以在美国以外的市场进行，可视为美国股市的弱点。

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阿里巴巴旗下的蚂蚁集团，上市时间一拖再拖，香港交易所终于在昨晚公布招股详情，预计下月5日在港正式挂牌上市的蚂蚁，每股发行价80元，每手50股，即入场费约4040元。首次招股公开发售超过16.7亿H股，集资约1336亿元，而香港只占总发行股数的2.5%，约4176万股。

虽然之前有香港证券界人士预期，由于蚂蚁招股正值美国大选期，可能会出现不明朗因素，劝喻散户注意，但仍然无减认购热潮。通讯社引述消息指，国际配售开始三小时，蚂蚁已经获超额认购，大部分属10亿美元级别的国际投资者大单，认购额超过1000亿美元，相当于超额认购4倍以上，当中新加坡政府投资公司认购27亿美元、金额最大。中国传媒更透露，蚂蚁计划提早一天，在星期三截止机构投资者认购。

至于周四起在上海科创板上市的蚂蚁A股，定价每股68.8元人民币(折合约8.7欧元)，同样发行16.7亿股，集资最少1149亿元人民币。总计A股和H股将合共集资2673亿元，超越去年上市集资约294亿美元(折合约2293亿港元)的沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)，令蚂蚁集团有望成为全球最大新股上市，亦超过其母公司阿里巴巴集团2014年在纽约股市上市时集资的250亿美元。

上市后，蚂蚁集团将持有233.79亿股A股和69.97亿股H股，总股本约为303.76亿股，以此计算，蚂蚁集团上市后的市值将达2.09万亿元人民币(折合约2638亿欧元)，若以昨日收市价计算，将超越目前A股市值最高、市值约2.06万亿元的贵州茅台，意味蚂蚁集团上市后很有可能取代贵州茅台的市值第一地位。

蚂蚁韩歆毅：美国制裁传闻事实基础不多

蚂蚁科技集团首席财务官韩歆毅亦向香港《星岛日报》表示，全球化是公司的主要战略之一，故此选择较为成熟的境外市场 – 香港作为与上海同步上市的市场。他又说，根据公司早前进行路演的情况来看，投资者并不太在意现价，反而主要看好公司的未来几年的发展及增长。至于早前传美国商务部考虑将蚂蚁集团列入出口管制实体列表，韩歆毅表示，相关传闻的事实基础不多，不认为会重大影响该公司的全球化进程。

美国科技网媒TechCrunch的相关报道指出，蚂蚁集团在港沪两地上市，凸显美国股市弱点，即蚂蚁毋须像其母公司阿里巴巴2014年上市般，须先寻求在美国纽约上市，意味资本融资可以在`美国以外市场进行。报道更预期，由于武汉肺炎疫情令网上购物和支付更为流行，蚂蚁上市后将更顺风顺水。

美国《纽约时报》亦指出，蚂蚁上市凸显中国床为数码强国的重要性。蚂蚁去年营业额达到180亿美元，盈利27亿美元。在去年7月至今年6月的12个月内，该公司处理了中国境内17兆次网上支付。事实上，蚂蚁拥有的「支付宝」，是中国数以百万计市民的随身银行，亦为不少微企提供借贷，现时的问题是，蚂蚁如何平衡国家管制和自身发展。

蚂蚁集团上市一再延迟，部分原因是集团前身「蚂蚁金服」有意发展网上金融借贷，引发规管疑虑，经与部门商讨后，达成共识，放弃发展网上银行功能，今年6月，获中国国家市场监督管理总局核准，蚂蚁金服的全称从「浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司」改为「蚂蚁科技集团股份有限公司」；翌月，蚂蚁宣布同时在港沪上市，以「进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展」，以及发展科技。