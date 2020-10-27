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蚂蚁中港齐上市 集资2673亿港元 料成全球新股集资王

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阿里巴巴董事会主席张勇、香港财政司司长陈茂波和香港前特首董建华等在香港证交所出席上市仪式2019 11 26
阿里巴巴董事会主席张勇、香港财政司司长陈茂波和香港前特首董建华等在香港证交所出席上市仪式2019 11 26 REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS
作者： 香港特约记者 麦燕庭
11 分钟

中国的金融科技巨擘蚂蚁集团今(27日)起一连四日在港招股，周四则会在中国大陆招股，两类股分合共集资2673亿港元(下同，折合约292亿欧元)，将成全球史上最大新股集资王，集团上市后，市值更可能成为中国之冠。由于市场反应热烈，国际认购开始一小时已超额4倍，有传蚂蚁计划提前一天截止机构投资者认购。有美国科技网媒指出，是次蚂蚁没有在美国股市上市，显示资本融资可以在美国以外的市场进行，可视为美国股市的弱点。

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阿里巴巴旗下的蚂蚁集团，上市时间一拖再拖，香港交易所终于在昨晚公布招股详情，预计下月5日在港正式挂牌上市的蚂蚁，每股发行价80元，每手50股，即入场费约4040元。首次招股公开发售超过16.7亿H股，集资约1336亿元，而香港只占总发行股数的2.5%，约4176万股。

虽然之前有香港证券界人士预期，由于蚂蚁招股正值美国大选期，可能会出现不明朗因素，劝喻散户注意，但仍然无减认购热潮。通讯社引述消息指，国际配售开始三小时，蚂蚁已经获超额认购，大部分属10亿美元级别的国际投资者大单，认购额超过1000亿美元，相当于超额认购4倍以上，当中新加坡政府投资公司认购27亿美元、金额最大。中国传媒更透露，蚂蚁计划提早一天，在星期三截止机构投资者认购。

至于周四起在上海科创板上市的蚂蚁A股，定价每股68.8元人民币(折合约8.7欧元)，同样发行16.7亿股，集资最少1149亿元人民币。总计A股和H股将合共集资2673亿元，超越去年上市集资约294亿美元(折合约2293亿港元)的沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)，令蚂蚁集团有望成为全球最大新股上市，亦超过其母公司阿里巴巴集团2014年在纽约股市上市时集资的250亿美元。

上市后，蚂蚁集团将持有233.79亿股A股和69.97亿股H股，总股本约为303.76亿股，以此计算，蚂蚁集团上市后的市值将达2.09万亿元人民币(折合约2638亿欧元)，若以昨日收市价计算，将超越目前A股市值最高、市值约2.06万亿元的贵州茅台，意味蚂蚁集团上市后很有可能取代贵州茅台的市值第一地位。

蚂蚁韩歆毅：美国制裁传闻事实基础不多

蚂蚁科技集团首席财务官韩歆毅亦向香港《星岛日报》表示，全球化是公司的主要战略之一，故此选择较为成熟的境外市场 – 香港作为与上海同步上市的市场。他又说，根据公司早前进行路演的情况来看，投资者并不太在意现价，反而主要看好公司的未来几年的发展及增长。至于早前传美国商务部考虑将蚂蚁集团列入出口管制实体列表，韩歆毅表示，相关传闻的事实基础不多，不认为会重大影响该公司的全球化进程。

美国科技网媒TechCrunch的相关报道指出，蚂蚁集团在港沪两地上市，凸显美国股市弱点，即蚂蚁毋须像其母公司阿里巴巴2014年上市般，须先寻求在美国纽约上市，意味资本融资可以在`美国以外市场进行。报道更预期，由于武汉肺炎疫情令网上购物和支付更为流行，蚂蚁上市后将更顺风顺水。

美国《纽约时报》亦指出，蚂蚁上市凸显中国床为数码强国的重要性。蚂蚁去年营业额达到180亿美元，盈利27亿美元。在去年7月至今年6月的12个月内，该公司处理了中国境内17兆次网上支付。事实上，蚂蚁拥有的「支付宝」，是中国数以百万计市民的随身银行，亦为不少微企提供借贷，现时的问题是，蚂蚁如何平衡国家管制和自身发展。

蚂蚁集团上市一再延迟，部分原因是集团前身「蚂蚁金服」有意发展网上金融借贷，引发规管疑虑，经与部门商讨后，达成共识，放弃发展网上银行功能，今年6月，获中国国家市场监督管理总局核准，蚂蚁金服的全称从「浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司」改为「蚂蚁科技集团股份有限公司」；翌月，蚂蚁宣布同时在港沪上市，以「进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展」，以及发展科技。

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