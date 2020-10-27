蚂蚁集团成功大筹资 马云财富更冲云霄

中国媒体热报，蚂蚁集团以创全球纪录的募资规模完成首次公开募股（IPO）后，中国阿里巴巴集团联合创始人马云可望跃为全球第11大富豪。多位蚂蚁股东也因此跃升为亿万富豪。

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据中央社今天报道称，受惠蚂蚁IPO，马云可望跃为全球第11大富豪。消息说，中国媒体27日说，蚂蚁集团以创全球纪录的募资规模完成首次公开募股（IPO）后，中国阿里巴巴集团联合创始人马云可望跃为全球第11大富豪。腾讯证券说，按照蚂蚁集团在上海科创板和港交所的发行价计算，马云持有公司8.8%股权价值274亿美元，这将让他在彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index）的个人净资产达到716亿美元，可望跃为全球第11大富豪。

根据富比世（Forbes）26日说，因为蚂蚁集团IPO，马云的财富可望增加270亿美元，这位前英文老师不但成为中国首富，而且在富比世亿万富翁榜上升至第12名。

据报道，蚂蚁集团从2014年开始发放员工股份激励，至少有18人将因IPO成为亿万富翁。其中，蚂蚁集团董事彭蕾是仅次于马云的最大个人股东，拥有价值52亿美元的股份；蚂蚁集团董事长井贤栋的持股价值31亿美元。

蚂蚁集团预计将透过在上海与香港IPO募集约345亿美元，打破沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）2019年12月创下的290亿美元纪录，募资规模创全球第一。

据中央社说，蚂蚁集团创始于2004年，当时阿里巴巴集团推出了“支付宝”，在电子商务网站上为买家和卖家提供托管服务。2013年，蚂蚁集团被赋予了存钱和从帐户余额中赚取利息的能力。随后，该公司开始向小企业提供信贷，从消费金融业务向外扩展，并最终扩展到区块链、云端运算和人工智能等服务领域。