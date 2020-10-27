过庭揭孟晚舟遭逮捕细节 特制袋有防远距离删除电脑手机数据功能

中国科技巨企华为太子女孟晚舟引渡案，周一（26日）起一连五天在加拿大卑诗省最高法院开庭。其中拘捕孟晚舟的皇家骑警耶普在听证会上作供，指出美国曾指示把孟晚舟的电子设备，放入特殊金属袋内，以免数据被遥距删除。

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据光华网今天报道称，加国骑警作供，孟手机受指置特殊袋防遥距删除。消息说，中国科技巨企华为太子女孟晚舟引渡案周一(26日)起一连5天开审。

主审法官赫尔姆斯就孟晚舟律师团队指控加拿大及美国当局，于2018年12月1日在温哥华国际机场逮捕她时滥用程序一事，听取多名来自加拿大皇家骑警（RCMP）及加拿大边境服务局（CBSA）的证人作证。孟晚舟身穿黑色外套、浅灰色衫及深灰色裤子到场。

耶普先接受控方盘问，称在执行拘捕孟晚舟行动前一天，他收到要逮捕孟晚舟的通知，当时他清楚华为是世界最大的电讯公司之一，但不知道谁是孟晚舟，不过他料到这是一宗大案，并联络了他的上司。耶普称，在行动前一晚曾与一名CBSA人员及其他皇家骑警开会，讨论拘捕孟晚舟的事宜。但会面的时候，他们仍未确定孟晚舟是否乘搭了国泰航空编号CX838的航班，因为当时客飞还未起飞，未有旅客的最后名单。

据该报道，针对拘捕孟晚舟的地点，耶普称其上司曾建议他在客机上采取行动，但对方强调这还须与CBSA商讨，因为机场是CBSA的管辖范围；而耶普也认为在客机上拘捕孟晚舟的做法不理想，原因是不知道孟晚舟与谁同行，也不知道对方能做出甚么事，亦考虑到机上其他乘客的安全问题。他强调，从未有过在孟晚舟还未落机时就将她逮捕的正式计划。孟晚舟的一方此前一直声称，加方的人员秘密地为美方收集顶证孟晚舟的证据，但耶普称，当晚没有跟美方人员联络过。

在孟晚舟抵达加拿大当天上午，耶普忆述，他曾与RCMP及CBSA商讨拘捕计划，整场会面为时约30分钟。会面中决定，当孟晚舟落机后，CBSA先以入境问题为由扣留对方，完成后RCMP就行使逮捕孟晚舟拘捕令。

该报道说，辩方一直主张，孟晚舟当日被捕是非法的，因为她在遭RCMP正式拘捕之前，被CBSA搜证了3小时，违反临时拘捕令“立即”将她拘捕的要求；而耶普则在庭上指出，没收孟晚舟的电子设备是拘捕令内容的一部分，美国当局曾特别指示加拿大，扣留孟晚舟时将她的电子设备，放进可阻隔电磁波、防堵无线传输的金属外壳“法拉第袋”（Faraday bag）内，以免数据被遥距删除。但他坚称，他和RCMP没要求过CBSA搜查这些设备的内容，也没有指示过CBSA向孟晚舟问甚么问题，只任凭CBSA进行他们的程序，完成之后就由他去执行拘捕令。

据该报道，听证会暂时进入午膳时间，将于当地时间下午继续。

据孟晚舟的律师团宣称，加美两国当局有不当交流，包括分享有关辨识孟晚舟电子设备的细节。一名消息人士称，是次盘问将主要由孟晚舟的律师团队进行，重点是美国官员涉嫌参与逮捕孟晚舟、加拿大执法机构的疏漏或不当披露、以及RCMP成员宣誓书与加拿大司法部被强制披露的电邮中的差异。