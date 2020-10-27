韩战谁先动手？美国给习上课 韩国人更较真

北京今年高调举行抗美援朝70周年纪念大会，习近平更发表强硬谈话，称韩战为“美国帝国主义侵略”挑起的战争。这之后，美国韩国的外交部门提出自己的版本，北京外交官反驳，之后遭韩国民间吐槽。

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习近平称韩战为“美国帝国主义侵略”挑起的战争，这被外界公认为在中美关係紧张之际加强对内宣传激励士气的需要。虽是中国领导人的政治需要，别国不必认真，但美国韩国的外交官却先后要给中国领导人上上历史课，以正视听。

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）在美国时间24日透过推特发文说：事实是1950年6月25日，北韩在毛泽东支持下侵略了南韩，当自由主义国家反击，中国共产党更派出成千上万的部队，因此才爆发韩战。

韩中双方对韩战历史的表述不同，引发热议后，韩国外长康京和26日回应媒体质询时回答说：“联合国安全理事会过去决议中已明示，韩战是因北韩南侵引发；从我们的立场来说是如此。”

据中央社报道：中国共青团从25日晚间也紧跟不放，在微博官方帐号以问答方式发文，题目是：朝鲜（北韩）战争是朝鲜侵略韩国（南韩）吗？文中说：答案是“不”，并称南北韩当时皆宣称对整个朝鲜半岛拥有主权，所以韩战是“一个国家的内战”。

韩联社27日以“诡辩”为题报导：中共青年团日前在社群媒体发文，指韩战并非北韩侵略南韩，而是一个国家内的内战。

韩联社记者还在中国外交部例行记者会上询问发言人汪文斌，是否同意共青团的说法，汪文斌并未直接回答，但表示“韩战本来就是在朝鲜半岛南北双方之间发生的，属于内战”。

汪文斌还批美国国务院发言人欧塔加斯的说法是“与事实不同，完全是谎言。”他强调韩战虽是起因于内战，但是因为美国介入才扩大为战争。

韩国电视台JTBC实地走访于中国人民革命军事博物馆举办的纪念展览时指出，展中完全未提到北韩先发动侵略的事实。

北京对韩战历史是美国侵略引发的说法也引起韩国民众不满，有人在总统府青瓦台国民请愿问政平台上发起连署，要求限制“歪曲历史”的中国籍艺人在韩国活动。指的是在微博上转发符合北京版本的“纪念志愿军抗美援朝出国作战70週年”内容的几个中国籍艺人。